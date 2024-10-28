В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента

Posted 28 октября, 11:52
Published 28 октября, 11:52
Modified 28 октября, 12:20
Updated 28 октября, 12:20
В понедельник, 28 октября, в ЕДДС города поступила информация о происшествии на улице Ладыгина, 17. По предварительным данным, обрушение произошло в районе второго подъезда, когда рабочие занимались заменой крыши. Упавший парапет занял площадь около 10 квадратных метров.
Спасатели провели необходимые технические работы: убрали обломки кирпичей и плиту с крыши балкона, а также зачистили стену от нависающих материалов. Как известно, никто из жителей дома не пострадал. Тем не менее, место инцидента было огорожено для предотвращения доступа посторонних. Управление гражданской защиты Уфы добавило, что дальнейшие работы по восстановлению будут проводить подрядные организации.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе поздним вечером субботы, 26 октября, на улице Академика Королёва случился срыв газопровода.