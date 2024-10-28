В Уфе частично обрушился жилой дом — подробности инцидента

Спасатели провели необходимые технические работы: убрали обломки кирпичей и плиту с крыши балкона, а также зачистили стену от нависающих материалов. Как известно, никто из жителей дома не пострадал. Тем не менее, место инцидента было огорожено для предотвращения доступа посторонних. Управление гражданской защиты Уфы добавило, что дальнейшие работы по восстановлению будут проводить подрядные организации.