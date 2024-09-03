Не выбрасываем, а возвращаем жизнь: чистка перьевых подушек в стиральной машине

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Каждый из нас сталкивался с проблемой старых перьевых подушек, которые со временем теряют свою пышность и свежесть. Но не спешите выбрасывать эти уютные предметы вашего интерьера. Мы собрали для вас советы, как вернуть жизнь вашим перьевым подушкам.
Мария Жукова, домохозяйка с многолетним опытом, делится своими секретами ухода за перьевыми подушками.
— Недавно я решила освежить старую перьевую подушку. Она была небольшая, всего 50 на 50 сантиметров, так что я решила попробовать новый метод: добавила в последний цикл полоскания немного лимонной кислоты. Результат меня приятно удивил! — делиться блогер.
Лимонная кислота помогает удалить запахи и освежить перо, придавая подушке ощущение новизны. Однако важно помнить, что перед стиркой подушку нужно хорошо подготовить:
Сушка перьевой подушки — ключевой этап, требующий особого внимания.
— Подушка сохла три дня, у нас ведь сильные ветра и яркое солнце. На второй день еще чувствовался легкий запах сырого пера, но не резкий, скорее свежий. К третьему дню от него не осталось и следа, только легкий аромат моющего средства, — отмечает домохозяйка.
Чтобы добиться такого результата, следуйте этим советам:
— Я всегда стираю перьевые подушки. Раньше мы просто складывали перо в мешочки с молнией, стирали его отдельно, а наперник отдельно. Мешочки тоже часто встряхивали и сушили, пока не исчезал запах сырости, — делится Мария своим методом восстановления пышности подушек.
После стирки также можно присыпать перо тальком, тщательно взбить его, чтобы равномерно распределить присыпку. Потом стряхиваете излишки и наполняете наперник. Использование талька помогает устранить остаточную влажность и придает перьевой подушке приятный запах. Однако важно тщательно встряхнуть подушку, чтобы тальк не остался внутри в большом количестве.
Помимо этого можно разложить подушку и добавить немного свежего пера, чтобы она стала пышнее.
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