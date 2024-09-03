Не выбрасываем, а возвращаем жизнь: чистка перьевых подушек в стиральной машине

После стирки также можно присыпать перо тальком, тщательно взбить его, чтобы равномерно распределить присыпку. Потом стряхиваете излишки и наполняете наперник. Использование талька помогает устранить остаточную влажность и придает перьевой подушке приятный запах. Однако важно тщательно встряхнуть подушку, чтобы тальк не остался внутри в большом количестве.



Помимо этого можно разложить подушку и добавить немного свежего пера, чтобы она стала пышнее.



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