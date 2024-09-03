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Published Сегодня, 07:42

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Как вернуть жизнь перьевым подушкам: советы, проверенные временем

Не выбрасываем, а возвращаем жизнь: чистка перьевых подушек в стиральной машине

3 сентября 2024, 07:42
Фото: Изображение Midjourney
Как вернуть жизнь перьевым подушкам: советы, проверенные временем
Старая перьевая подушка потеряла свою пышность и свежесть? Не торопитесь отправлять её в утиль. Блогер поделилась эффективными советами, которые возвратят ей свежесть и помогут вернуть первоначальный вид. Рассказываем, как правильно постирать стирать.

Каждый из нас сталкивался с проблемой старых перьевых подушек, которые со временем теряют свою пышность и свежесть. Но не спешите выбрасывать эти уютные предметы вашего интерьера. Мы собрали для вас советы, как вернуть жизнь вашим перьевым подушкам.

Мария Жукова, домохозяйка с многолетним опытом, делится своими секретами ухода за перьевыми подушками.

Как правильно стирать перьевую подушку

— Недавно я решила освежить старую перьевую подушку. Она была небольшая, всего 50 на 50 сантиметров, так что я решила попробовать новый метод: добавила в последний цикл полоскания немного лимонной кислоты. Результат меня приятно удивил! — делиться блогер.

Лимонная кислота помогает удалить запахи и освежить перо, придавая подушке ощущение новизны. Однако важно помнить, что перед стиркой подушку нужно хорошо подготовить:

  1. Изучите этикетку: убедитесь, что подушка подходит для стирки.
  2. Используйте специальный мешок: положите подушку в мешок для стирки, чтобы избежать повреждений пера.
  3. Выберите деликатный режим: используйте мягкий режим стирки и минимальное количество моющего средства.
Как правильно стирать перьевую подушкуКак правильно стирать перьевую подушку
Как правильно стирать перьевую подушку
Фото: Изображение Midjourney

Секреты правильной сушки

Сушка перьевой подушки — ключевой этап, требующий особого внимания.

— Подушка сохла три дня, у нас ведь сильные ветра и яркое солнце. На второй день еще чувствовался легкий запах сырого пера, но не резкий, скорее свежий. К третьему дню от него не осталось и следа, только легкий аромат моющего средства, — отмечает домохозяйка.

Чтобы добиться такого результата, следуйте этим советам:

  1. Взбивайте подушку: Регулярно переворачивайте и взбивайте подушку, чтобы перо равномерно просыхало.
  2. Используйте солнечный свет: Солнечные лучи помогают уничтожить бактерии и убрать неприятные запахи.
  3. Не спешите: Дайте подушке полностью высохнуть, прежде чем использовать ее снова.

Дополнительные советы по уходу за перьевыми подушками

— Я всегда стираю перьевые подушки. Раньше мы просто складывали перо в мешочки с молнией, стирали его отдельно, а наперник отдельно. Мешочки тоже часто встряхивали и сушили, пока не исчезал запах сырости, — делится Мария своим методом восстановления пышности подушек.

После стирки также можно присыпать перо тальком, тщательно взбить его, чтобы равномерно распределить присыпку. Потом стряхиваете излишки и наполняете наперник. Использование талька помогает устранить остаточную влажность и придает перьевой подушке приятный запах. Однако важно тщательно встряхнуть подушку, чтобы тальк не остался внутри в большом количестве.

Помимо этого можно разложить подушку и добавить немного свежего пера, чтобы она стала пышнее.

Ранее рассказали как легко отчистить грязь и нагар в духовке.

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