Мужчина сгорел заживо в своём доме в Башкирии

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:09
Сообщение о возгорании жилого дома в селе Тирлянский было получено экстренными службами сегодня, 28 мая, около пяти часов утра. Отмечается, что к моменту их прибытия огонь успел повредить сам дом и нежилые постройки во дворе.
К сожалению, при тушении огня было найдено тело местного жителя 1954 года рождения.
Напомним, ранее в пожаре в Уфимском районе погибли двое подопечных приюта для собак. К счастью, большинство питомцев удалось спасти, однако две собаки все же не смогли выбраться, оказавшись запертыми в вольерах. По одной из версий, приют могли поджечь недоброжелатели.