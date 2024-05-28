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Мужчина сгорел заживо в своём доме в Башкирии

Мужчина сгорел заживо в своём доме в Башкирии

28 мая 2024, 07:07
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС
Жилой дом в Белорецком районе загорелся прошлой ночью, сообщат пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Сообщение о возгорании жилого дома в селе Тирлянский было получено экстренными службами сегодня, 28 мая, около пяти часов утра. Отмечается, что к моменту их прибытия огонь успел повредить сам дом и нежилые постройки во дворе.

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

К сожалению, при тушении огня было найдено тело местного жителя 1954 года рождения.

Напомним, ранее в пожаре в Уфимском районе погибли двое подопечных приюта для собак. К счастью, большинство питомцев удалось спасти, однако две собаки все же не смогли выбраться, оказавшись запертыми в вольерах. По одной из версий, приют могли поджечь недоброжелатели.

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