Мужчина сгорел заживо в своём доме в Башкирии

Напомним, ранее в пожаре в Уфимском районе погибли двое подопечных приюта для собак. К счастью, большинство питомцев удалось спасти, однако две собаки все же не смогли выбраться, оказавшись запертыми в вольерах. По одной из версий, приют могли поджечь недоброжелатели.