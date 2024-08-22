ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В августе 2024 года, в Октябрьском произошла серьезная ситуация, когда сотрудники УФСБ России выявили и остановили преступную деятельность 24-летнего местного жителя. Как выяснили оперативники, молодой человек в 2023 году приобрел и незаконно хранил взрывчатые вещества у себя дома.
В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены одна металлическая и три полимерные ёмкости с порохом в сыпучем виде общей массой около 700 граммов. Но это еще не все: в квартире злоумышленника также нашли основные части пистолета системы Макарова, сигнальный пистолет с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами и две винтовки Мосина. Кроме того, у него были обнаружены станки и инструменты, необходимые для кустарного производства средств поражения.
На основании собранных улик следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается незаконного приобретения, хранения или перевозки взрывчатых веществ. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств этого дела.