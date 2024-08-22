ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии

В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены одна металлическая и три полимерные ёмкости с порохом в сыпучем виде общей массой около 700 граммов. Но это еще не все: в квартире злоумышленника также нашли основные части пистолета системы Макарова, сигнальный пистолет с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами и две винтовки Мосина. Кроме того, у него были обнаружены станки и инструменты, необходимые для кустарного производства средств поражения.