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Updated Сегодня, 16:06

ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии

ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии

22 августа 2024, 16:02
Фото: УФСБ России
В УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена деятельность жителя города Октябрьский, который незаконно хранил взрывчатые вещества и оружие, сообщает пресс-служба ведомства.

В августе 2024 года, в Октябрьском произошла серьезная ситуация, когда сотрудники УФСБ России выявили и остановили преступную деятельность 24-летнего местного жителя. Как выяснили оперативники, молодой человек в 2023 году приобрел и незаконно хранил взрывчатые вещества у себя дома.

В ходе обысков у подозреваемого были обнаружены одна металлическая и три полимерные ёмкости с порохом в сыпучем виде общей массой около 700 граммов. Но это еще не все: в квартире злоумышленника также нашли основные части пистолета системы Макарова, сигнальный пистолет с признаками переделки под стрельбу боевыми патронами и две винтовки Мосина. Кроме того, у него были обнаружены станки и инструменты, необходимые для кустарного производства средств поражения.

Фото: УФСБ России

На основании собранных улик следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается незаконного приобретения, хранения или перевозки взрывчатых веществ. Суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств этого дела.

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