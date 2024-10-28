Престарелый развратник арестован в Уфе

Как стало известно, в феврале–марте 2024 года 62-летний уфимец, осознавая возраст своей жертвы, завёл разговор с двенадцатилетней девочкой через мессенджер и уговорил её обмениваться видеоматериалами интимного характера. Это стало известно лишь после того, как родители девочки заметили изменения в её поведении и обратились в полицию.