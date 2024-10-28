Престарелый развратник арестован в Уфе

Posted 28 октября, 12:20
Published 28 октября, 12:20
Modified 28 октября, 13:00
Updated 28 октября, 13:00
Как стало известно, в феврале–марте 2024 года 62-летний уфимец, осознавая возраст своей жертвы, завёл разговор с двенадцатилетней девочкой через мессенджер и уговорил её обмениваться видеоматериалами интимного характера. Это стало известно лишь после того, как родители девочки заметили изменения в её поведении и обратились в полицию.
Следственные органы в ходе оперативно-технических мероприятий установили, что мужчина действовал из Башкирии. Позже удалось установить личность злоумышленника и его местонахождение.
— При задержании у мужчины были изъяты технические устройства, которые он использовал для общения с девочкой. В процессе допроса он признал свою вину, — указано в сообщении Следкома Башкирии.
Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации — за развратные действия по отношению к лицу, достигшему двенадцатилетнего возраста, но не достигшему четырнадцатилетнего. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к другим преступлениям и собирают доказательства.
По данным местных Telegram-каналов, фигурант следствия — 66-летний Александр К., участник шоу «Голос» (18+) из Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе за преступления против своей сводной несовершеннолетней сестры, ее включая изнасилование и убийство, ответит 22-летний мужчина.