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Posted 28 октября, 12:20

Published 28 октября, 12:20

Modified 28 октября, 13:00

Updated 28 октября, 13:00

Престарелый развратник арестован в Уфе

Престарелый развратник арестован в Уфе

28 октября 2024, 12:20
Фото: Следком РБ
Уфимец совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней через интернет, сообщает в понедельник, 28 октября, Следком Башкирии.

Как стало известно, в феврале–марте 2024 года 62-летний уфимец, осознавая возраст своей жертвы, завёл разговор с двенадцатилетней девочкой через мессенджер и уговорил её обмениваться видеоматериалами интимного характера. Это стало известно лишь после того, как родители девочки заметили изменения в её поведении и обратились в полицию.

Следственные органы в ходе оперативно-технических мероприятий установили, что мужчина действовал из Башкирии. Позже удалось установить личность злоумышленника и его местонахождение.

— При задержании у мужчины были изъяты технические устройства, которые он использовал для общения с девочкой. В процессе допроса он признал свою вину, — указано в сообщении Следкома Башкирии.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации — за развратные действия по отношению к лицу, достигшему двенадцатилетнего возраста, но не достигшему четырнадцатилетнего. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители проверяют его причастность к другим преступлениям и собирают доказательства.

По данным местных Telegram-каналов, фигурант следствия — 66-летний Александр К., участник шоу «Голос» (18+) из Уфы.

Видео: Следком РБ.
Уфимец изнасиловал и убил сестру
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе за преступления против своей сводной несовершеннолетней сестры, ее включая изнасилование и убийство, ответит 22-летний мужчина.

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