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Задолженность

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2024
Трассу М-12 в Башкирии строили за еду
9 декабря, 16:23
В Башкирии заставили заплатить за выходные
30 октября, 05:22
Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию
3 октября, 12:23
Банк засудил покойника в Башкирии
27 сентября, 04:27
Пиарщик уличил уфимских дантистов в преступлении
26 сентября, 07:32
В Уфе работали за еду
5 сентября, 18:04
В Башкирии всплеск банкротства
26 июля, 09:41
В Башкирии работали за еду
25 июля, 05:54
2023
Жители Башкирии задолжали за отопление более три миллиарда рублей
Об этом сообщили в пресс-службе БашРТС
24 ноября 2023, 11:56
2019
Одним из владельцев завода «Станкостроение» в Башкирии стал Ростех
Госкорпорации принадлежат 33,4% уставного капитала ООО «Стан».
8 мая 2019, 11:28
2017
В Уфе из-за долгов погасили фонари на 30 улицах
26 мая 2017, 05:25
В Башкирии задолженность за тепло достигла рекордных отметок
По состоянию на 1 марта задолженность составила 7,68 млрд руб.
23 марта 2017, 10:32

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