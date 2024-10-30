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Posted 30 октября, 05:22

Published 30 октября, 05:22

Modified 30 октября, 08:28

Updated 30 октября, 08:28

В Башкирии заставили заплатить за выходные

В Башкирии заставили заплатить за выходные

30 октября 2024, 05:22
Фото: 1MI.
Работники ООО «Уральский лес» смогли восстановить свои трудовые права после обращения в Гострудинспекцию, сообщает в среду, 30 октября, пресс-служба ведомства.

Как стало известно, 25 сотрудников предприятия обратились с коллективной жалобой на нарушение их прав, связанное с оплатой простоя. Ситуация развивалась следующим образом: с августа 2024 года на предприятии был введен простой, однако, обещанные выплаты в размере двух третей средней заработной платы не осуществлялись.

После вмешательства инспекторов ситуация начала меняться к лучшему. Работодателю было направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем. В результате предприятие погасило задолженность перед своими сотрудниками в размере 748 тысяч рублей, включая денежную компенсацию за задержки выплат.

Как ранее сообщал Mkset, Государственная инспекция труда по Башкортостану вынесла предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев».

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