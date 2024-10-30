В Башкирии заставили заплатить за выходные

Posted 30 октября, 05:22
Published 30 октября, 05:22
Modified 30 октября, 08:28
Updated 30 октября, 08:28
Как стало известно, 25 сотрудников предприятия обратились с коллективной жалобой на нарушение их прав, связанное с оплатой простоя. Ситуация развивалась следующим образом: с августа 2024 года на предприятии был введен простой, однако, обещанные выплаты в размере двух третей средней заработной платы не осуществлялись.
После вмешательства инспекторов ситуация начала меняться к лучшему. Работодателю было направлено предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем. В результате предприятие погасило задолженность перед своими сотрудниками в размере 748 тысяч рублей, включая денежную компенсацию за задержки выплат.
Как ранее сообщал Mkset, Государственная инспекция труда по Башкортостану вынесла предостережение хоккейному клубу «Салават Юлаев».