В Башкирии заставили заплатить за выходные

Как стало известно, 25 сотрудников предприятия обратились с коллективной жалобой на нарушение их прав, связанное с оплатой простоя. Ситуация развивалась следующим образом: с августа 2024 года на предприятии был введен простой, однако, обещанные выплаты в размере двух третей средней заработной платы не осуществлялись.