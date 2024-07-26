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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 10:24

В Башкирии всплеск банкротства

В Башкирии всплеск банкротства

26 июля 2024, 09:41
Фото: 1MI
Примерно каждое третье дело в региональном арбитраже связано с финансовой несостоятельностью гражданина или бизнеса, указано в отчете Арбитражного суда РБ.

За первые шесть месяцев 2024 года в Арбитражный суд РБ поступило 8 213 заявлений о банкротстве, что значительно больше, чем в прошлом году. Не только количество заявлений увеличилось, но и доля дел о несостоятельности в общем числе судебных разбирательств. Если в 2023 году она составляла 28,7%, то в 2024 году уже достигла 35,3%.

Также увеличилось количество обособленных споров, связанных с делами о банкротстве: за отчетный период было рассмотрено более 58 тысяч заявлений и жалоб, что на 20,2% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

— Это говорит о том, что все больше людей и предприятий оказываются не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства. Причин для такого явления может быть множество: снижение доходов, потеря работы, неудача в бизнесе, невыгодные кредиты и многие другие факторы, — считают эксперты.


Что нужно знать о банкротстве через арбитраж для граждан?


В соответствии с законодательством РФ, гражданин может быть признан банкротом, если его задолженность превышает 500 000 рублей и не погашается в течение трёх месяцев.

Ограничения при признании гражданина банкротом:

• Ограничение права управлять имуществом. Банкрот лишается права распоряжаться своим имуществом, за исключением того, которое сохраняется за ним в соответствии с законом.

• Запрет на выезд за границу. В большинстве случаев, банкрот не может выезжать за границу до момента полного погашения долгов.

• Ограничение на занятие некоторых видов деятельности. Банкрот не может занимать должности в органах управления юрлиц, а также вести предпринимательскую деятельность в течение трех лет с момента признания его банкротом.

• Ограничение на получение кредитов. Банки могут отказать в выдаче кредита банкроту, учитывая его историю финансовых проблем.

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