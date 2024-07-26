В Башкирии всплеск банкротства

За первые шесть месяцев 2024 года в Арбитражный суд РБ поступило 8 213 заявлений о банкротстве, что значительно больше, чем в прошлом году. Не только количество заявлений увеличилось, но и доля дел о несостоятельности в общем числе судебных разбирательств. Если в 2023 году она составляла 28,7%, то в 2024 году уже достигла 35,3%.