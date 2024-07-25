В Башкирии работали за еду

Прокуратура Белебея провела проверку и установила, что за период с апреля по декабрь 2023 года у бизнесмена накопилась задолженность по зарплате перед 8 сотрудниками на общую сумму более ₽400 000. Кроме того, были выявлены факты выдачи зарплаты в размере ниже МРОТ.