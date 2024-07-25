В Башкирии работали за еду

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:46
Прокуратура Белебея провела проверку и установила, что за период с апреля по декабрь 2023 года у бизнесмена накопилась задолженность по зарплате перед 8 сотрудниками на общую сумму более ₽400 000. Кроме того, были выявлены факты выдачи зарплаты в размере ниже МРОТ.
— Такая ситуация является грубым нарушением трудового законодательства и недопустимые, — отмечают в прокуратуре.
В связи с этим, межрайонная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате было возбуждено уголовное дело о полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда.
Прокуратура также в судебном порядке взыскала имеющийся долг.