Одним из владельцев завода «Станкостроение» в Башкирии стал Ростех

Дочерняя компания госкорпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» приобрела 33,4% уставного капитала ООО «Стан», которому принадлежит стерлитамакское НПО «Станкостроение». 26 апреля информация о смене собственников внесена в ЕГРЮЛ. Доля ООО «Инвескон» (учредителями являются Максим Гущина — 99% и Руслан Звягинцев — 1%) снизилась до 66,6%. Еще менее 0,1% принадлежат предпринимателю Руслану Звягинцеву.
Согласно информации «Контур. Фокус», доли «Инвескон» в «Стане» по кредитным договорам находятся в залоге у банка Ростеха «Новикомбанк». Эксперты оценивают произошедшее как фактический переход компании «Стан» под управление Ростеха, принадлежащего Росимуществу. Сам «Стан» позиционирует себя как крупнейший частный станкостроительный холдинг России. Кроме «Станкостроения» объединяет «Станкотех», рязанский «Станкозавод», «Ивановский станкостроительный завод», «Шлифовальные станки», Савеловский станкостроительный завод» и «Донпрессмаш». В 2017 году холдинг показал чистую прибыль в размере 24 млн рублей.
В середине апреля на очередном совещании с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова стало известно, что НПО «Станкостроение» с 25 марта приостановило свою работу. Причиной стала задолженность собственников за электроэнергию, также у предприятия были долги по зарплате. В конце апреля «Медиакорсети» сообщали в министерстве промышленности республики, что задолженность перед работниками за январь и февраль погашена, руководство вскоре обещает выплатить зарплату за март. Радий Хабиров отправил обращение в адрес министра промышленности и торговли России с просьбой оказать содействие. Налажен контакт с собственниками предприятия, отметили в пресс-службе.
Сегодня, 8 мая, глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов сообщил, что Москва перечислила мартовскую зарплату сотрудникам, задолженность по электроэнергии пока не погашена, предприятие по-прежнему не работает.
«РТ-Капитал» — специализированная дочерняя компания Ростеха по работе с непрофильными активами. В марте сообщалось, что Ростех получил акционерный контроль над белебеевским заводом «Автонормаль» в рамках процедур по финансовому оздоровлению предприятия.