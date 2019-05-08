Одним из владельцев завода «Станкостроение» в Башкирии стал Ростех

В середине апреля на очередном совещании с участием врио главы Башкирии Радия Хабирова стало известно, что НПО «Станкостроение» с 25 марта приостановило свою работу. Причиной стала задолженность собственников за электроэнергию, также у предприятия были долги по зарплате. В конце апреля «Медиакорсети» сообщали в министерстве промышленности республики, что задолженность перед работниками за январь и февраль погашена, руководство вскоре обещает выплатить зарплату за март. Радий Хабиров отправил обращение в адрес министра промышленности и торговли России с просьбой оказать содействие. Налажен контакт с собственниками предприятия, отметили в пресс-службе.