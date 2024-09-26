Пиарщик уличил уфимских дантистов в преступлении

Posted 26 сентября, 07:32
Published 26 сентября, 07:32
Modified 26 сентября, 11:51
Updated 26 сентября, 11:51
По версии следствия, руководство клиники «Риадент» в течение почти года частично не выплачивало зарплату своему специалисту по коммуникациям. Сумма задолженности превысила 300 тысяч рублей — немалые деньги для любого работника.
Как стало известно, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 145.1 УК РФ, что подразумевает частичную невыплату заработной платы свыше трех месяцев. Теперь следователи Кировского района Уфы активно занимаются выяснением всех обстоятельств дела.
Следователи уже начали проверять не только действия руководства «Риадент», но и наличие аналогичных случаев невыплаты заработной платы другим работникам клиники.
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