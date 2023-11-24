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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

В Башкирии 128 тысяч граждан накопили долги за отопление

Жители Башкирии задолжали за отопление более три миллиарда рублей

24 ноября 2023, 11:56
Фото: 1MI

В Башкирии 128 тысяч граждан накопили долги за отопление

Об этом сообщили в пресс-службе БашРТС

На 1 ноября 2023 года долг населения Башкирии перед ООО «БашРТС» за использование тепловых ресурсов составил 3,155 миллиарда рублей. В течение текущего года было подано в суд 28 тысяч исковых заявлений на взыскание задолженности на общую сумму 704 млн рублей. В настоящее время находятся в процессе исполнения 27 тысяч судебных приказов на общую сумму 689 млн рублей. Удалось взыскать 215 млн рублей.

За отопление в этом сезоне начисления будут проводиться согласно тем же правилам, что и в прошлом году. Они будут основываться на показаниях общедомовых приборов учета. Если такие приборы отсутствуют, то начисления будут рассчитываться по нормативам установленным Госкомитетом РБ по тарифам, в течение 8-ми календарных месяцев.

#Общество#Башкирия#Отопление#ЖКХ#Задолженность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Просроченные задолжности
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