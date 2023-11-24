Жители Башкирии задолжали за отопление более три миллиарда рублей

За отопление в этом сезоне начисления будут проводиться согласно тем же правилам, что и в прошлом году. Они будут основываться на показаниях общедомовых приборов учета. Если такие приборы отсутствуют, то начисления будут рассчитываться по нормативам установленным Госкомитетом РБ по тарифам, в течение 8-ми календарных месяцев.