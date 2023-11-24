Жители Башкирии задолжали за отопление более три миллиарда рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
На 1 ноября 2023 года долг населения Башкирии перед ООО «БашРТС» за использование тепловых ресурсов составил 3,155 миллиарда рублей. В течение текущего года было подано в суд 28 тысяч исковых заявлений на взыскание задолженности на общую сумму 704 млн рублей. В настоящее время находятся в процессе исполнения 27 тысяч судебных приказов на общую сумму 689 млн рублей. Удалось взыскать 215 млн рублей.
За отопление в этом сезоне начисления будут проводиться согласно тем же правилам, что и в прошлом году. Они будут основываться на показаниях общедомовых приборов учета. Если такие приборы отсутствуют, то начисления будут рассчитываться по нормативам установленным Госкомитетом РБ по тарифам, в течение 8-ми календарных месяцев.