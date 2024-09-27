Учебный год

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Башкирию косит риновирус и COVID-19
27 сентября, 04:45
Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей
5 сентября, 05:31
Когда каникулы у школьников в Башкирии
3 сентября, 14:57
Август
Сентябрь в Башкирии начнется с ночных сюрпризов
30 августа, 09:59
Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек
30 августа, 07:31
Автоматчика в маске заметили в школе в Башкирии
29 августа, 08:37
1 сентября в Башкирии будет не для всех
26 августа, 17:21
Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии
18 августа, 03:14
1 сентября в Башкирии перенесли
4 августа, 15:38

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