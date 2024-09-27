Башкирию косит риновирус и COVID-19

Posted 27 сентября, 04:45
Published 27 сентября, 04:45
Modified 27 сентября, 07:57
Updated 27 сентября, 07:57
По данным исследований, за последнюю неделю сентября в 2024 году более 27 тысяч жителей Башкортостана столкнулись с симптомами вирусных заболеваний. Основными виновниками текущей эпидемии стали риновирус и COVID-19, которые распространяются преимущественно воздушно-капельным путем. Важно отметить, что такой подъем заболеваемости не является чем-то необычным для осеннего периода, особенно с началом учебного года.
Как считают эксперты, с началом учебного сезона формируются организованные коллективы в школах и детских садах, что создает благоприятные условия для распространения вирусов среди детей. Дети так же могут передавать вирусы своим родителям и другим членам семьи.
Эпидемиологи отмечают: такая динамика вполне ожидаема и требует своевременных мер по профилактике заболеваний. В числе самых эффективных методов защиты — вакцинация против гриппа, которую рекомендуют провести как можно скорее до начала активного циркулирования вирусов.
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