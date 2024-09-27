Башкирию косит риновирус и COVID-19

По данным исследований, за последнюю неделю сентября в 2024 году более 27 тысяч жителей Башкортостана столкнулись с симптомами вирусных заболеваний. Основными виновниками текущей эпидемии стали риновирус и COVID-19, которые распространяются преимущественно воздушно-капельным путем. Важно отметить, что такой подъем заболеваемости не является чем-то необычным для осеннего периода, особенно с началом учебного года.