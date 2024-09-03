Когда каникулы у школьников в Башкирии

Первый праздничный день, в который школьникам не нужно будет идти уроки, — День Республики Башкортостан. Как сообщал Mkset, отмечать его будут 11 октября. Уже через две недели детей снова отпустят на каникулы — с 26 октября по 4 ноября включительно.