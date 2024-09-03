Когда каникулы у школьников в Башкирии

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Первый праздничный день, в который школьникам не нужно будет идти уроки, — День Республики Башкортостан. Как сообщал Mkset, отмечать его будут 11 октября. Уже через две недели детей снова отпустят на каникулы — с 26 октября по 4 ноября включительно.
На следующие каникулы школьники уходят под Новый год — с 29 декабря по 12 января включительно. День защитника Отечества, 23 февраля, выпадает в 2025 году на воскресенье, а 8 марта — на субботу. Не исключено, что школы могут на своё усмотрение перенести выходные в счёт этих праздников.
Весной школьники будут отдыхать с 29 марта по 6 апреля. Далее — только в майские праздники — 1–2 мая и 8–9 мая. Таким образом, учащиеся на пятидневке в первые две недели мая будут посещать школу лишь 5, 6 и 7 числа. На летние каникулы дети уйдут 27 мая.