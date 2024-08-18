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Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии

Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии

18 августа 2024, 03:14
Фото: 1MI
В середине учебного года ученики будут отдыхать больше двух недель, сообщает Минобразования республики.

Календарь на 2024-2025 учебные годы, разработанный специально для школ, был опубликован Министерством образования. Согласно документу, учиться дети будут 166 дней, больше повезло ученикам первых классов — им предстоит обучаться всего 161 день.

На первый свой отдых дети пойдут осенью, с 26 октября по 4 ноября. Всего 10 выходных.

Второй этап каникул пройдет с 20 декабря этого года по 12 января 2025. 15 дней беззаботной зимы с катанием на коньках и санках.

Далее еще 9 дней отдыха для первоклассников. С 15 по 23 февраля они могут не ходить в школу.

Каникулы весной пройдут с 29 марта по 6 апреля, а долгожданный летний отдых начнется с 27 мая и по 31 августа. Он традиционно самый длительный и составит 97 дней.

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