Стали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Календарь на 2024-2025 учебные годы, разработанный специально для школ, был опубликован Министерством образования. Согласно документу, учиться дети будут 166 дней, больше повезло ученикам первых классов — им предстоит обучаться всего 161 день.
На первый свой отдых дети пойдут осенью, с 26 октября по 4 ноября. Всего 10 выходных.
Второй этап каникул пройдет с 20 декабря этого года по 12 января 2025. 15 дней беззаботной зимы с катанием на коньках и санках.
Далее еще 9 дней отдыха для первоклассников. С 15 по 23 февраля они могут не ходить в школу.
Каникулы весной пройдут с 29 марта по 6 апреля, а долгожданный летний отдых начнется с 27 мая и по 31 августа. Он традиционно самый длительный и составит 97 дней.