1 сентября в Башкирии перенесли

День знаний, который обычно в России и Башкирии празднуется 1 сентября школьными линейками и началом учебного года, в 2024 году перенесли. Из-за того, что День знаний в этот раз выпал на воскресенье, власти региона и Федерации приняли решение начать учебный год вместе с рабочей неделей — в понедельник, 2 сентября. Поэтому все торжественные мероприятия в честь праздника знаний в Башкирии передвинули на день позже. В воскресенье школы Башкирии будут закрыты. Педагогов, школьников и их родителей с праздничным настроением ждут на линейки утром в понедельник.





