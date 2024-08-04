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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

1 сентября в Башкирии перенесли

1 сентября в Башкирии перенесли

4 августа 2024, 15:38
Фото: 1MI
День знаний решили отменить в начале рабочей недели, говорится в сообщении министра образования РБ Ильдар Мавлетбердин.

День знаний, который обычно в России и Башкирии празднуется 1 сентября школьными линейками и началом учебного года, в 2024 году перенесли. Из-за того, что День знаний в этот раз выпал на воскресенье, власти региона и Федерации приняли решение начать учебный год вместе с рабочей неделей — в понедельник, 2 сентября. Поэтому все торжественные мероприятия в честь праздника знаний в Башкирии передвинули на день позже. В воскресенье школы Башкирии будут закрыты. Педагогов, школьников и их родителей с праздничным настроением ждут на линейки утром в понедельник.


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Напомним, согласно действующему законодательству, в День знаний ограничена реализация спиртного.

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