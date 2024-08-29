Автоматчика в маске заметили в школе в Башкирии

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Инцидент вызвал настоящий переполох среди жителей Стерлитамака. В социальных сетях появились несколько фотографий, на которых видно, как молодой человек, одетый в темную одежду и маску, передвигается по территории школы с автоматом.
Однако вскоре в соцсетях появилась информация о том, что это были съемки клипа. В комментариях многие пользователи выразили свое недовольство.
— Разве администрация школы разрешает проводить такие съемки на территории школы?
— Ну, а что вы хотите? Это шоу-бизнес — тут границ нет.
— Не знаю, что бы я сделал, увидев это на территории школы, — пишут пользователи соцсетей.
Другие же комментаторы отметили, что перед учебным годом часто проводятся учения с участием правоохранительных органов, и возможно, это было именно такое мероприятие.
В МВД по Башкирии пока не дали комментарий о том, было ли это учение или нет.