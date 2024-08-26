1 сентября в Башкирии будет не для всех

Напомним, в 2024 году первый день осени выпадет на воскресенье. Как указал глава башкортостанского Минобрнауки Ильдар Мавлетбердин, по этой же причине День знаний для школ и других среднеобразовательных учреждений перенесён на ближайший рабочий день — понедельник, 2 сентября.