1 сентября в Башкирии будет не для всех

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
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Updated Сегодня, 18:42
Несмотря на выходной, часть вузов Башкирии проведёт торжественные мероприятия по случаю начала нового учебного года 1 сентября. Какие именно заведения выбрали эту дату для праздника — Хабиров уточнять не стал.
Напомним, в 2024 году первый день осени выпадет на воскресенье. Как указал глава башкортостанского Минобрнауки Ильдар Мавлетбердин, по этой же причине День знаний для школ и других среднеобразовательных учреждений перенесён на ближайший рабочий день — понедельник, 2 сентября.
Озвучивая доклад о подготовке школ к новому учебному году, Мавлетбердин также указал, что школы региона примут более полумиллиона учеников — среди них порядка 48 тысяч поступающих в первый класс.