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Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей

Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей

5 сентября 2024, 05:31
Фото: 1MI
Здоровье детей в Башкирии становится предметом серьезной озабоченности среди медицинских специалистов, сообщает Роспотребнадзор Башкирии.
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Дети

По мнению врачей, с началом учебного года важно уделить особое внимание режиму дня, полноценному ночному сну, сбалансированному питанию и физической активности. Эти факторы являются основой для того, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо на протяжении всего учебного периода. Однако, согласно данным за 2024 год, ситуация вызывает настороженность: многие дети сталкиваются с проблемами, которые могут негативно сказаться на их здоровье и успеваемости.

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По промежуточным результатам исследования в рамках национального проекта «Демография», в Башкирии 70,5% детей проводят в школе более 6 часов в день. Это значительная нагрузка для юных организмов. При этом 22,9% детей спят менее 8 часов в учебные дни — что является критическим показателем для полноценного восстановления сил. Более того, 32,9% детей испытывают состояние гиподинамии — недостатка физической активности.

— Важно помнить: обучение должно способствовать психологическому и когнитивному развитию ребенка, а не приводить к переутомлению и истощению, — комментируют специалисты.

Эксперты советуют родителям заботиться о здоровье своих детей и следовать простым правилам: достаточный сон, правильное питание и регулярная физическая активность.

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