Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей

По мнению врачей, с началом учебного года важно уделить особое внимание режиму дня, полноценному ночному сну, сбалансированному питанию и физической активности. Эти факторы являются основой для того, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо на протяжении всего учебного периода. Однако, согласно данным за 2024 год, ситуация вызывает настороженность: многие дети сталкиваются с проблемами, которые могут негативно сказаться на их здоровье и успеваемости.