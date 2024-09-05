Дети Башкирии вызывают тревогу у врачей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По мнению врачей, с началом учебного года важно уделить особое внимание режиму дня, полноценному ночному сну, сбалансированному питанию и физической активности. Эти факторы являются основой для того, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо на протяжении всего учебного периода. Однако, согласно данным за 2024 год, ситуация вызывает настороженность: многие дети сталкиваются с проблемами, которые могут негативно сказаться на их здоровье и успеваемости.
По промежуточным результатам исследования в рамках национального проекта «Демография», в Башкирии 70,5% детей проводят в школе более 6 часов в день. Это значительная нагрузка для юных организмов. При этом 22,9% детей спят менее 8 часов в учебные дни — что является критическим показателем для полноценного восстановления сил. Более того, 32,9% детей испытывают состояние гиподинамии — недостатка физической активности.
— Важно помнить: обучение должно способствовать психологическому и когнитивному развитию ребенка, а не приводить к переутомлению и истощению, — комментируют специалисты.
Эксперты советуют родителям заботиться о здоровье своих детей и следовать простым правилам: достаточный сон, правильное питание и регулярная физическая активность.