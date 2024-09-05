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Травмирование

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Что нашли в страшном квесте в Башкирии
5 сентября, 19:53
Июль
Девочку жестоко избили в уфимском детдоме
22 июля, 04:30
Годовалая девочка выпала из окна в Башкирии
21 июля, 09:37
Школа в Уфе заплатит ₽50 000 за разбитую голову ученика
12 июля, 05:56
Уфимец убежал от семьи и расшибся об дерево
Торопливого мужчину увезли на скорой, сообщает Управление гражданской защиты города.
10 июля, 08:01
Детский сад заплатит полмиллиона за искалеченного ребёнка в Башкирии
1 июля, 13:17
Скандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии
1 июля, 09:57
Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии
1 июля, 09:42
Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии
Воспитанница оздоровительного лагеря «Спутник» серьёзно травмировалась во время отдыха в учреждении, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан.
1 июля, 09:36

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