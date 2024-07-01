Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии

Речь идёт о детском лагере в Ишимбайском районе. Инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня. Восьмилетняя воспитанница сидела у окна на втором этаже, оперевшись на «москитку». Защитная сетка не выдержала и в какой-то выпала, а вслед за ней и девочка. Пострадавшую на карете скорой помощи увезли в Городскую больницу Стерлитамака №1.