Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Речь идёт о детском лагере в Ишимбайском районе. Инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня. Восьмилетняя воспитанница сидела у окна на втором этаже, оперевшись на «москитку». Защитная сетка не выдержала и в какой-то выпала, а вслед за ней и девочка. Пострадавшую на карете скорой помощи увезли в Городскую больницу Стерлитамака №1.
По факту происшествия прокуратура инициировала проверку, сообщили в надзорном ведомстве. Правоохранители опрашивают персонал детского лагеря и очевидцев.
На днях о происшествии сообщали также в соцсетях.
— Вечеро в детском лагере Спутник в Салавате, девочка упала со второго этажа, отменили все вечерние мероприятия и королевскую ночь. Приезжала скорая, — рассказывал подписчик одного из региональных Telegram-каналов.