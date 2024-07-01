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Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии

Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии

1 июля 2024, 09:36
Фото: прокуратура РБ
Воспитанница оздоровительного лагеря «Спутник» серьёзно травмировалась во время отдыха в учреждении, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава Республики Башкортостан.

Речь идёт о детском лагере в Ишимбайском районе. Инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня. Восьмилетняя воспитанница сидела у окна на втором этаже, оперевшись на «москитку». Защитная сетка не выдержала и в какой-то выпала, а вслед за ней и девочка. Пострадавшую на карете скорой помощи увезли в Городскую больницу Стерлитамака №1.

По факту происшествия прокуратура инициировала проверку, сообщили в надзорном ведомстве. Правоохранители опрашивают персонал детского лагеря и очевидцев.

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На днях о происшествии сообщали также в соцсетях.

— Вечеро в детском лагере Спутник в Салавате, девочка упала со второго этажа, отменили все вечерние мероприятия и королевскую ночь. Приезжала скорая, — рассказывал подписчик одного из региональных Telegram-каналов.
#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Салават#Падение из окна#Ребёнок#Ишимбай#Инциденты#Травмирование
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