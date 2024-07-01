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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Скандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии

Скандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии

1 июля 2024, 09:57
Фото: 1MI
Правоохранители начали проверку в ишимбайском «Спутнике» после инцидента с выпадением восьмилетней девочки из окна, сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе управлении Следственного комитета по Республике Башкортостан.

Сейчас ведомством решается вопрос о возбуждении дела по статье 238 УК РФ — «об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг». По данным Mkset, проверку в детском учреждении также начала башкортостанская прокуратура

Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии
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Инцидент случился в прошлую субботу, 29 июня. Воспитанница оздоровительного лагеря облокотилась на сетку от комаров, под весом ребёнка «москитка» выпала из окна второго этажа вместе с девочкой. На карете скорой помощи пострадавшую перевезли в одну из больниц Стерлитамака. В данный момент пациентка находится под наблюдением врачей. Её состояние между тем пришло в норму и оценивается как «средней тяжести».

В соцсетях ранее утверждали, что из-за инцидента в детском лагере были отменены все запланированные вечерние мероприятия.

#Происшествия#Проверка#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Салават#Падение из окна#Расследование#Ребёнок#Ишимбай#Инциденты#Детский лагерь#Травмирование
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