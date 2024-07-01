Скандал с травмированием в детском лагере дошёл до Следкома Башкирии

Инцидент случился в прошлую субботу, 29 июня. Воспитанница оздоровительного лагеря облокотилась на сетку от комаров, под весом ребёнка «москитка» выпала из окна второго этажа вместе с девочкой. На карете скорой помощи пострадавшую перевезли в одну из больниц Стерлитамака. В данный момент пациентка находится под наблюдением врачей. Её состояние между тем пришло в норму и оценивается как «средней тяжести».