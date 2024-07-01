Детский сад заплатит полмиллиона за искалеченного ребёнка в Башкирии

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Происшествие случилось ещё в октябре минувшего года. Во время дневной прогулки персонал не усмотрел за воспитанником — ребёнок забрался на стенку для лазания и упал с неё. При этом пускать к спортивной конструкции разрешалось лишь детей старше от трёх и более лет.
Воспитанник детского сада получил тяжелый перелом бедра. Инцидент вскоре дошёл до прокуратуры, было заведено уголовное дело.
На последнем заседании суд рассмотрел иск надзорного органа, в нём обвинение потребовало обязать детский сад выплатить ₽500 тысяч пострадавшей стороне в качестве моральной компенсации.