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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Детский сад заплатит полмиллиона за искалеченного ребёнка в Башкирии

Детский сад заплатит полмиллиона за искалеченного ребёнка в Башкирии

1 июля 2024, 13:17
Фото: 1MI
Дошкольное учреждение в городе Октябрьском оштрафовали за инцидент с травмированием двухлетнего малыша, сообщили в прокуратуре региона.

Происшествие случилось ещё в октябре минувшего года. Во время дневной прогулки персонал не усмотрел за воспитанником — ребёнок забрался на стенку для лазания и упал с неё. При этом пускать к спортивной конструкции разрешалось лишь детей старше от трёх и более лет.

Воспитанник детского сада получил тяжелый перелом бедра. Инцидент вскоре дошёл до прокуратуры, было заведено уголовное дело.

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На последнем заседании суд рассмотрел иск надзорного органа, в нём обвинение потребовало обязать детский сад выплатить ₽500 тысяч пострадавшей стороне в качестве моральной компенсации.

#Происшествия#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Детский сад#Новости Башкирии#Октябрьский#Ребёнок#Инциденты#Травмирование
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