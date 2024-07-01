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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии

Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии

1 июля 2024, 09:42
Фото: 1MI
Инцидент с травмированием восьмилетней воспитанница лагеря «Спутник» под Салаватом прокомментировали Mkset в региональном Минздраве.

Пострадавшую девочку после инцидента увезли с территории лагеря на карете «скорой». Местные врачи оказали пациентке первую помощь, после чего перевезли в Городскую больницу №1 Стерлитамака. Её состояние в данный момент оценивается как средне-тяжёлое, но стабильное.

Девочка выпала из окна в детском лагере Башкирии
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Напомним, как сообщал Mkset, инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня. Девочка играла на подоконнике и опёрлась на москитную сетку, которая в результате обвалилась, а вместе с ней из окна второго этажа выпала и девочка. Проверку по факту случившегося уже начала региональная прокуратура.

#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Салават#Ребёнок#Ишимбай#Инциденты#Детский лагерь#Травмирование#Ребёнок выпал из окна
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