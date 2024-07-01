Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Пострадавшую девочку после инцидента увезли с территории лагеря на карете «скорой». Местные врачи оказали пациентке первую помощь, после чего перевезли в Городскую больницу №1 Стерлитамака. Её состояние в данный момент оценивается как средне-тяжёлое, но стабильное.
Напомним, как сообщал Mkset, инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня. Девочка играла на подоконнике и опёрлась на москитную сетку, которая в результате обвалилась, а вместе с ней из окна второго этажа выпала и девочка. Проверку по факту случившегося уже начала региональная прокуратура.