Известно состояние выпавшей из окна девочки в Башкирии

Напомним, как сообщал Mkset, инцидент случился в минувшую субботу, 29 июня. Девочка играла на подоконнике и опёрлась на москитную сетку, которая в результате обвалилась, а вместе с ней из окна второго этажа выпала и девочка. Проверку по факту случившегося уже начала региональная прокуратура.