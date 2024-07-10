mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Уфимец убежал от семьи и расшибся об дерево

Уфимец убежал от семьи и расшибся об дерево

10 июля 2024, 08:01
Фото: УГЗ г. Уфы
Торопливого мужчину увезли на скорой, сообщает Управление гражданской защиты города.

Инцидент случился с 44-летним уфимцем в воскресенье, 7 июля. Горожанин хотел отдохнуть с семьёй в на берегу реки Белой — в районе Висячего камня. На пути к водоёму оказался крутой склон.

Отец семейства посчитал, что осторожность — ниже его чести. Решив продемонстрировать жене и детям свои навыки ловкости, мужчина бегом рванул вниз по спуску и уже спустя мгновение оказался в объятьях дерева.

Видео: УГЗ г. Уфы

Вытаскивать горожанина со склона пришлось спасателям. В сложных условиях горе-экстремала доставили к реке на носилках, а оттуда — к расположившемуся рядом спортивному комплексу, где трюкача уже встречала бригада скорой.

Читайте также:
Шесть машин в Уфе испортила непогодаМагазин сгорел в БашкирииСвои «Унесенные ветром» появились в Башкирии
#Происшествия#Видео#Уфа#Башкортостан#Больница#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Скорая#Инциденты#Травмирование
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13