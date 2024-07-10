Уфимец убежал от семьи и расшибся об дерево

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Инцидент случился с 44-летним уфимцем в воскресенье, 7 июля. Горожанин хотел отдохнуть с семьёй в на берегу реки Белой — в районе Висячего камня. На пути к водоёму оказался крутой склон.
Отец семейства посчитал, что осторожность — ниже его чести. Решив продемонстрировать жене и детям свои навыки ловкости, мужчина бегом рванул вниз по спуску и уже спустя мгновение оказался в объятьях дерева.
Вытаскивать горожанина со склона пришлось спасателям. В сложных условиях горе-экстремала доставили к реке на носилках, а оттуда — к расположившемуся рядом спортивному комплексу, где трюкача уже встречала бригада скорой.