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Судебное дело

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Октябрь
В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию
28 октября, 11:33
Кровавая расправа из-за любви произошла в Башкирии
14 октября, 07:38
В кафе на скамейках спали две женщины и бармен
9 октября, 05:16
Сентябрь
Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
4 сентября, 07:13
Сатанист-каннибал из Башкирии избежал тюрьмы
3 сентября, 16:04
Август
Дама погуляла с собачкой на ₽95 000
18 августа, 06:04
В Башкирии осудили похитителей железной дороги
В г. Агидель завершился судебный процесс над пятерыми мужчинами, которые решили заработать на краже элементов железной дороги, сообщает прокуратура РБ.
6 августа, 08:47
Июль
Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы
Верховный суд России оставил в силе решение по гражданскому иску выжившего при покушении киллера мужчины к заказчику его убийства, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
19 июля, 10:56
Июнь
Брату бойца СВО пришлось судиться с военкоматом в Башкирии
28 июня, 11:14

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