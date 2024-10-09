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Posted 9 октября, 05:16

Published 9 октября, 05:16

Modified 9 октября, 07:17

Updated 9 октября, 07:17

Стечение обстоятельств привело к краже в Башкирии

В кафе на скамейках спали две женщины и бармен

9 октября 2024, 05:16
Фото: sun9-76.userapi.com

Стечение обстоятельств привело к краже в Башкирии

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан вынес рецидивисту очередной приговор, сообщается в материалах учреждения.

Перед судом предстал житель Нефтекамска. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он был судим за грабежи и кражи. И на этот раз ответил перед законом по ст. 158 УК РФ «Кража». Потерпевшими от его преступления стала женщина. Причем, кража произошла при весьма нетривиальных обстоятельствах. Можно сказать, что преступление стало стечением обстоятельств.

Итак, как-то ночью житель Нефтекамска выпивал один дома. С течением времени спиртное иссякло, но душа требовала продолжения праздника. Тогда одинокий выпивоха поплелся в ближайшее злачное заведение — круглосуточное кафе. Зайдя в помещение «наливайки», мужчина оторопел. Дословно из его показаний:

В кафе на скамейках спали две женщины. Женщина-бармен также спала сбоку. На витрине я увидел женскую сумку светлого цвета и решил ее похитить, полагая, что в ней могут находиться деньги. Я забрал эту сумку и быстро вышел из кафе.

Но денег внутри дамской сумочки не оказалось. Зато там нашелся мобильный телефон. Мужчина выбросил сим-карту и побрел домой, по пути избавившись от сумочки. Уже утром на его пороге стояли полицейские. Отпираться вор не стал. Он признался в краже. Да и само преступление записали камеры наблюдения.

Оказалось, что первопричина кражи — несчастная любовь. Хозяйка сумочки рассказала в суде, что ранее поссорилась со своим парнем. Она решила залить душевные раны алкоголем. Пришла в бар и пила там два дня. И пила, и спала. Утром после кражи девушку разбудила бармен. Начали искать сумочку, посмотрели записи с камер и позвонили в полицию.

Девушка оценила украденный телефон в ₽9 700. Причем, она посчитала такую сумму ущерба значительной для себя, так как девушка — безработная мать-одиночка с безнадежно просроченными микрокредитами. Откуда у нее средства на беспробудное пьянство и не оно ли стало причиной разрыва с кавалером — история умалчивает.

Суд вынес обвинительный приговор. Мужчину на полгода отправили в колонию строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Телефон вернулся к хозяйке.

Нефтекамск надо довести до ума
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