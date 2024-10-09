В кафе на скамейках спали две женщины и бармен

Но денег внутри дамской сумочки не оказалось. Зато там нашелся мобильный телефон. Мужчина выбросил сим-карту и побрел домой, по пути избавившись от сумочки. Уже утром на его пороге стояли полицейские. Отпираться вор не стал. Он признался в краже. Да и само преступление записали камеры наблюдения.



Оказалось, что первопричина кражи — несчастная любовь. Хозяйка сумочки рассказала в суде, что ранее поссорилась со своим парнем. Она решила залить душевные раны алкоголем. Пришла в бар и пила там два дня. И пила, и спала. Утром после кражи девушку разбудила бармен. Начали искать сумочку, посмотрели записи с камер и позвонили в полицию.