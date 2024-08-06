mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

В Башкирии осудили похитителей железной дороги

В Башкирии осудили похитителей железной дороги

6 августа 2024, 08:47
Фото: mkset.ru
В г. Агидель завершился судебный процесс над пятерыми мужчинами, которые решили заработать на краже элементов железной дороги, сообщает прокуратура РБ.

Краснокамский межрайонный суд стал ареной для разбирательств по делу пятерых жителей Нефтекамска, которых обвинили в похищении деталей с подъездного пути «Нефтекамск-Башкирская АЭС». Этот необычный случай привлек внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов, ведь ущерб от действий злоумышленников составил внушительные 1,3 миллиона рублей.

Судебные разбирательства установили, что мужчины действовали в период с мая по июль 2022 года. Вместо того чтобы заняться чем-то законным, они решили «присвоить» себе элементы железной дороги.

В итоге суд признал троих из обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. Два других участника этой криминальной истории отделались условным сроком — им назначили два года лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте также:
Ушлый бизнесмен наживался на бюджете БашкирииПокалечить женщину в Башкирии — ₽800 000Смертельное ДТП устроил водитель иномарки в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Суд#Башкортостан#Кража#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Железная дорога#Туймазы#Татарстан#Ущерб#Мужчины#Злоумышленники#Лишение свободы#Судебное дело#Нефтекамск-Башкирская АЭС
Подпишитесь
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
Вчера, 17:33
Видео. Красотка из Башкирии бросила вызов олимпийскому трансгендеру*
Сегодня, 05:22
Видео. Внук убил и заморозил слепую бабушку в Башкирии
Сегодня, 06:17
Радий Хабиров поделился радостной новостью
Сегодня, 06:54
Мэр Уфы заявил об установке нового памятника
Сегодня, 07:04
День трезвости перенесли в Башкирии
Сегодня, 07:14