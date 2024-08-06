В Башкирии осудили похитителей железной дороги

В итоге суд признал троих из обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. Два других участника этой криминальной истории отделались условным сроком — им назначили два года лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.