В Башкирии осудили похитителей железной дороги

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Краснокамский межрайонный суд стал ареной для разбирательств по делу пятерых жителей Нефтекамска, которых обвинили в похищении деталей с подъездного пути «Нефтекамск-Башкирская АЭС». Этот необычный случай привлек внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов, ведь ущерб от действий злоумышленников составил внушительные 1,3 миллиона рублей.
Судебные разбирательства установили, что мужчины действовали в период с мая по июль 2022 года. Вместо того чтобы заняться чем-то законным, они решили «присвоить» себе элементы железной дороги.
В итоге суд признал троих из обвиняемых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев. Два других участника этой криминальной истории отделались условным сроком — им назначили два года лишения свободы с испытательным сроком на тот же период.
Приговор пока не вступил в законную силу.