В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию

Posted 28 октября, 11:33
Published 28 октября, 11:33
Modified 28 октября, 14:38
Updated 28 октября, 14:38
Как стало известно, Жульков В.М. и Афзалов Р.А., ранее были осуждены за коррупционные действия. Они занимали ключевые должности — первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства и глава администрации города Сибай, соответственно. По версии следствия, чиновники вступили в сговор с целью обойти обязательные конкурентные процедуры и назначить подрядчиком на ремонт дорог ООО «Кизилдорострой».
На первом этапе суд признал их виновными по части 1 статьи 286 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа, равного заработной плате за восемь месяцев. Однако 28 октября этого года ситуация кардинально изменилась: Верховный Суд отменил предыдущие решения.
По итогам нового заседания судьи пришли к выводу, что действия Жулькова не содержат состава преступления. Его дело было прекращено, а за ним было признано право на реабилитацию. Что касается Афзалова, то его осудили только по одному эпизоду — связанному с ремонтом дороги Сибай-Туяляс — и снизили штраф до суммы его зарплаты за шесть месяцев.
— За допущенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан вынесено частное определение в адрес органов следствия, — добавляют в пресс-службе судов Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе по версии следствия, бывший директор муниципального предприятия обманул городскую казну на 35 миллионов рублей.