В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию

По итогам нового заседания судьи пришли к выводу, что действия Жулькова не содержат состава преступления. Его дело было прекращено, а за ним было признано право на реабилитацию. Что касается Афзалова, то его осудили только по одному эпизоду — связанному с ремонтом дороги Сибай-Туяляс — и снизили штраф до суммы его зарплаты за шесть месяцев.