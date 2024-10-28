mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 11:33

Published 28 октября, 11:33

Modified 28 октября, 14:38

Updated 28 октября, 14:38

В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию

В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию

28 октября 2024, 11:33
Фото: 1MI
Судебная коллегия Верховного Суда РБ пересмотрела приговор в отношении двух чиновников, сообщает в понедельник, 28 октября, пресс-служба судов региона.

Как стало известно, Жульков В.М. и Афзалов Р.А., ранее были осуждены за коррупционные действия. Они занимали ключевые должности — первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства и глава администрации города Сибай, соответственно. По версии следствия, чиновники вступили в сговор с целью обойти обязательные конкурентные процедуры и назначить подрядчиком на ремонт дорог ООО «Кизилдорострой».

На первом этапе суд признал их виновными по части 1 статьи 286 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа, равного заработной плате за восемь месяцев. Однако 28 октября этого года ситуация кардинально изменилась: Верховный Суд отменил предыдущие решения.

По итогам нового заседания судьи пришли к выводу, что действия Жулькова не содержат состава преступления. Его дело было прекращено, а за ним было признано право на реабилитацию. Что касается Афзалова, то его осудили только по одному эпизоду — связанному с ремонтом дороги Сибай-Туяляс — и снизили штраф до суммы его зарплаты за шесть месяцев.

— За допущенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан вынесено частное определение в адрес органов следствия, — добавляют в пресс-службе судов Башкирии.
Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе по версии следствия, бывший директор муниципального предприятия обманул городскую казну на 35 миллионов рублей.

Читайте также:
Башкирию призывают эвакуироватьсяВ Уфе частично обрушился жилой домМужчину убил ремонт в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Ремонт дорог#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Дороги#Чиновники#Коррупция#Верховный суд#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Следствие#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Штраф#Администрация города#Судебное дело#Министр транспорта#Подрядчик#Нарушения законодательства#Сговор#Осуждение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика