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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Сатанист-каннибал из Башкирии избежал тюрьмы

Сатанист-каннибал из Башкирии избежал тюрьмы

3 сентября 2024, 16:04
Фото: 1MI
Известна судьба молодого парня. совершившего зверское ритуальное убийство.

Житель Куюргазинского района, употребивший в пищу органы своего соседа, отправится на принудительное лечение. Об этом сообщают инсайдерские Telegram-каналы региона.

Напомним, леденящее душу убийство произошло в Башкирии в марте 2024 года. Как рассказывал Mkset, 47-летний мужчина после запоя вломился в дом к соседу-пенсионеру и убил его топором. При этом подсудимый вырезал сердце пожилого сельчанина и направился гулять по городу, откусывая от него куски.

Сам мужчина утверждал, якобы совершить такой поступок его «заставил дьявол», чтобы вылечить собственное сердце.

Жесть в Башкирии, сатанист съел сердце пенсионера
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