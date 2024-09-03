Сатанист-каннибал из Башкирии избежал тюрьмы

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Житель Куюргазинского района, употребивший в пищу органы своего соседа, отправится на принудительное лечение. Об этом сообщают инсайдерские Telegram-каналы региона.
Напомним, леденящее душу убийство произошло в Башкирии в марте 2024 года. Как рассказывал Mkset, 47-летний мужчина после запоя вломился в дом к соседу-пенсионеру и убил его топором. При этом подсудимый вырезал сердце пожилого сельчанина и направился гулять по городу, откусывая от него куски.
Сам мужчина утверждал, якобы совершить такой поступок его «заставил дьявол», чтобы вылечить собственное сердце.