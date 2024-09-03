Сатанист-каннибал из Башкирии избежал тюрьмы

Напомним, леденящее душу убийство произошло в Башкирии в марте 2024 года. Как рассказывал Mkset, 47-летний мужчина после запоя вломился в дом к соседу-пенсионеру и убил его топором. При этом подсудимый вырезал сердце пожилого сельчанина и направился гулять по городу, откусывая от него куски.