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Рыбак

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Сентябрь
Рыбаки поймали совсем не рыбу в Башкирии
29 сентября, 14:35
Август
Ангела спасли в Башкирии
20 августа, 10:27
Рыбак из Башкирии проткнул лодку ножом и почти утонул
17 августа, 13:39
Щука-богатырь водится в Башкирии
14 августа, 05:10
Июль
Как Луна влияет на улов: раскрываем тайны удачной рыбалки
15 июля, 13:34
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
На Павловке местный рыбак столкнулся лицом к лицу с гигантским сомом, сравнимым по размеру с легендарным драконом, делится рыболов в соцсетях.
4 июля, 09:22
Рыбацкие истории: улов, который запомнится надолго
2 июля, 06:00
Июнь
Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии
Желавшему отдохнуть у водоёма мужчине на удочку попалась совсем не рыба, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.
27 июня, 18:34

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