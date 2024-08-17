Рыбак из Башкирии проткнул лодку ножом и почти утонул

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Региональные специалисты по спасению рассказали о необычном случае. В Башкирии мужчина на резиновой лодке отправился на рыбалку по крупному озеру. В какой-то момент он проголодался и решил перекусить. Мужчина достал нож и случайно проткнул покрытие своей лодки. Она начала очень быстро сдуваться. Зажав отверстие, он смог достать телефон и позвонить в службу спасения 112.
С учетом уходящего времени специалисты Госкомитета очень быстро отреагировали. Они на скоростном катере доплыли до рыбака и не дали ему уйти на дно. Лодка уже практически сдулась и у мужчины оставалось буквально пару минут. Спасатели эвакуировали неудачливого рыболова и его имущество на берег.
По словам специалистов, в любой ситуации на воде необходимо иметь спасательный жилет, только он поможет удержаться на воде в случае ЧП.