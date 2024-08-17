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Published Сегодня, 13:39

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Updated Сегодня, 13:41

Рыбак из Башкирии проткнул лодку ножом и почти утонул

Рыбак из Башкирии проткнул лодку ножом и почти утонул

17 августа 2024, 13:39
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Счет шел на минуты, но его вытащили спасатели Госкомитета по ЧС РБ.

Региональные специалисты по спасению рассказали о необычном случае. В Башкирии мужчина на резиновой лодке отправился на рыбалку по крупному озеру. В какой-то момент он проголодался и решил перекусить. Мужчина достал нож и случайно проткнул покрытие своей лодки. Она начала очень быстро сдуваться. Зажав отверстие, он смог достать телефон и позвонить в службу спасения 112.

С учетом уходящего времени специалисты Госкомитета очень быстро отреагировали. Они на скоростном катере доплыли до рыбака и не дали ему уйти на дно. Лодка уже практически сдулась и у мужчины оставалось буквально пару минут. Спасатели эвакуировали неудачливого рыболова и его имущество на берег.

По словам специалистов, в любой ситуации на воде необходимо иметь спасательный жилет, только он поможет удержаться на воде в случае ЧП.

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