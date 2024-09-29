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Posted 29 сентября, 14:35

Published 29 сентября, 14:35

Modified 29 сентября, 16:13

Updated 29 сентября, 16:13

Рыбаки поймали совсем не рыбу в Башкирии

Рыбаки поймали совсем не рыбу в Башкирии

29 сентября 2024, 14:35
Фото: МЧС по РБ
Сюжет
Башкирия
Ужасающий «улов» стал поводом для срочной сводки МЧС по Республике Башкортостан в воскресенье, 29 сентября.

Как гласит отчёт экстренного ведомства, под Сибаем — в одном из местных прудов — обнаружили всплывшее тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего и обстоятельства его смерти на момент публикации остаются невыясненными. Оперативные службы предполагают, что погибший — рыбак, выпавший с плавсредства.

Самолёт утонул в Башкирии
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Ранее Mkset информировал о том, что в одном из районов Республики Башкортостан потерпел крушение на воде гидросамолёт. Правоохранительные органы сообщили, что может грозить пилоту воздушного судна.

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