Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии

Вечером 27 июня в реке Калмашка в посёлке Чишмы в Чишминском районе нашли еще один труп. Предварительно, там 36-летний мужчина-рыбак упал с обрыва и погиб. Погибший был обнаружен очевидцами в одежде в воде рядом с берегом.