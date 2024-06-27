Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Спасателями из реки Ай в населенном пункте Алегазово Мечетлинского района в четверг, 27 июня, извлечена погибшая 84-летняя бабушка.
— Предварительно бабушка хотела перейти реку вброд, там где постоянно ходят местные жители. В итоге, погибшую обнаружил местный рыбак ниже по течению, — сообщает МЧС Башкирии.
Вечером 27 июня в реке Калмашка в посёлке Чишмы в Чишминском районе нашли еще один труп. Предварительно, там 36-летний мужчина-рыбак упал с обрыва и погиб. Погибший был обнаружен очевидцами в одежде в воде рядом с берегом.
— На место прибыли сотрудники МЧС России и полиция. По каждому случаю проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщает МЧС Башкирии.