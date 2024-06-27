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Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии

Рыбак вытащил страшный улов из реки в Башкирии

27 июня 2024, 18:34
Фото: МЧС Башкирии
Желавшему отдохнуть у водоёма мужчине на удочку попалась совсем не рыба, сообщает пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Спасателями из реки Ай в населенном пункте Алегазово Мечетлинского района в четверг, 27 июня, извлечена погибшая 84-летняя бабушка.

— Предварительно бабушка хотела перейти реку вброд, там где постоянно ходят местные жители. В итоге, погибшую обнаружил местный рыбак ниже по течению, — сообщает МЧС Башкирии.

Вечером 27 июня в реке Калмашка в посёлке Чишмы в Чишминском районе нашли еще один труп. Предварительно, там 36-летний мужчина-рыбак упал с обрыва и погиб. Погибший был обнаружен очевидцами в одежде в воде рядом с берегом.

— На место прибыли сотрудники МЧС России и полиция. По каждому случаю проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщает МЧС Башкирии.
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