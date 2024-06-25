Цены на квартиры в Уфе взлетели на 13%

За последний год цены на вторичное жилье в Уфе выросли на 13%. При этом, стоимость одного квадратного метра на «вторичке» за полгода прибавила 3,4%. Эксперты риэлтерской сферы подсчитали, что на 25 июня 2024 года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья в Уфе составляет ₽122 300.