Цены на квартиры в Уфе взлетели на 13%

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
За последний год цены на вторичное жилье в Уфе выросли на 13%. При этом, стоимость одного квадратного метра на «вторичке» за полгода прибавила 3,4%. Эксперты риэлтерской сферы подсчитали, что на 25 июня 2024 года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья в Уфе составляет ₽122 300.
А вот в Казани динамика роста куда активнее, да и цены на квадратные метры — выше. Рост стоимости «вторички» за год — 20%, цена «квадрата» — ₽176 900.
Авторы исследования приходят к выводу, что скоро предложения на рынке вторичного жилья превысят спрос, и стоимость недвижимости может снизиться после бума роста на фоне льготной ипотеки.
Напомним, ранее Mkset представлял обзор самых дорогих квартир Уфы, выставленных на продажу. Стоимость недвижимости достигает ₽70 млн.