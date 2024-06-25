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Цены на квартиры в Уфе взлетели на 13%

Цены на квартиры в Уфе взлетели на 13%

25 июня 2024, 11:19
Фото: Циан
Аналитики оценили динамику стоимости вторичного жилья в крупных городах России, сообщает «Циан».

За последний год цены на вторичное жилье в Уфе выросли на 13%. При этом, стоимость одного квадратного метра на «вторичке» за полгода прибавила 3,4%. Эксперты риэлтерской сферы подсчитали, что на 25 июня 2024 года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке жилья в Уфе составляет ₽122 300.

А вот в Казани динамика роста куда активнее, да и цены на квадратные метры — выше. Рост стоимости «вторички» за год — 20%, цена «квадрата» — ₽176 900.

Авторы исследования приходят к выводу, что скоро предложения на рынке вторичного жилья превысят спрос, и стоимость недвижимости может снизиться после бума роста на фоне льготной ипотеки.

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Напомним, ранее Mkset представлял обзор самых дорогих квартир Уфы, выставленных на продажу. Стоимость недвижимости достигает ₽70 млн.

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