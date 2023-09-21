«Уфа золотая»: как горожане отреагировали на резкий рост цен за проезд в автобусах

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Уфимка Татьяна С. пишет, что вместе с ценой на проезд частным перевозчикам стоит увеличить и количество автобусов на рейсе. К возмущению присоединилась и Регина Н. С ее слов, после работы она ждала автобус около 50 минут.
— Полностью с вами согласен!!! Автобусов мало, а тарифы повышают, — Радик Д.
— Дааа, Уфа золотая получается, с такими ценами на работу ездить + пробки, — пишет Айгуль.
— Частники оборзели: вместо нормальных автобусов и количества они, блин, проезд подняли, думают не о людях, а о собственном кармане, — возмущается Дмитрий Т.
Кто-то в комментариях недовольно называет перевозчика «Альянс-СКД», который обслуживает демские маршруты №218 и №257к, монополистом.
— Утром не влезть, вечером после девяти вообще не дождешься. Вечно холодные машины зимой. На замечания огрызаются. «Алгу» попробуй покажи — враг народа. С 214-го ушли, невыгодно видишь ли, народу мало. Так потому и мало было, что ходили редко и нерегулярно. Частенько вообще на рейс не выходили. Вот народ и не надеялся уехать, пользовались другими маршрутами с пересадкой, — пишет Вячеслав.
Другой пользователь также сравнивает поездку на автобусе по утрам со «штурмом Брестской крепости», так как забраться в маленький форд в час пик, с его слов, весьма сложно.
Вера В. и вовсе заявляет, что до транспортной реформы в Уфе автобус №218 ходил «очень хорошо», а вот теперь его не дождаться.
— А больше ехать не на чем! Идти пешком — далеко! Ужасно! — заключает женщина.
Татьяна К. полагает, что данный случай — «проба пера», если возмущений не будет, то цена на проезд увеличится уже на всех маршрутах.
— Ищем работу рядом с домом, — пишет пользователь Тим.
Напомним, что сначала проезд был повышен на маршруте №207 «Уфимский ДОК — „Музей Нестерова“». Перевозчик НПОУ ИЦ «Техника» обосновал повышение цен до 40 рублей трудностями, связанными с ремонтом и обслуживанием транспортных средства и повышением цен на топливо.
После этого появилась информация о повышении цен на маршрутах ООО «Альянс СКД» №218 «Ул. Гилева — Больница №18» и 257к. «Ул. Дагестанская — Больница №21». Обоснование — удорожание бензина и запчастей.