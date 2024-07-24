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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:40

Рост цен Башкирии интереснее ядерной войны

Рост цен Башкирии интереснее ядерной войны

24 июля 2024, 08:32
Фото: 1MI
В Башкортостане, как и в большинстве регионов страны, главной болью населения оказались ценники, сообщает исследование «Национальный индекс тревожностей россиян».

Согласно результатам исследования, проведенного во втором квартале 2024 года, рост цен вошел в тройку главных тревог в 78 регионах России (87%). При этом в 35 регионах страны, включая Башкортостан, он занял первое место в списке тревожностей.

Второе место в рейтинге заняли финансовые и телефонные мошенники. В 68 регионах (76%) они вызывают самую большую тревогу у населения, в том числе в Башкирии.

Третье место в рейтинге заняли природные катаклизмы. В 45 регионах (50%) жители беспокоятся о возможных наводнениях, аномальных заморозках, пожарах и ураганах. Башкортостан также вошел в этот список.

Помимо роста цен и финансовых мошенников, в исследовании также упоминаются такие тревожности, как диверсии и атаки БПЛА, ядерная эскалация и возможный военный конфликт с НАТО. Однако для Башкортостана именно вопросы экономической стабильности остаются на первом плане.

— Люди озабочены своим материальным благополучием и боятся, что их доходы не смогут покрыть растущие расходы на еду, коммунальные услуги и другие необходимые товары и услуги, — отмечают эксперты.
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