Рост цен Башкирии интереснее ядерной войны

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:40
Согласно результатам исследования, проведенного во втором квартале 2024 года, рост цен вошел в тройку главных тревог в 78 регионах России (87%). При этом в 35 регионах страны, включая Башкортостан, он занял первое место в списке тревожностей.
Второе место в рейтинге заняли финансовые и телефонные мошенники. В 68 регионах (76%) они вызывают самую большую тревогу у населения, в том числе в Башкирии.
Третье место в рейтинге заняли природные катаклизмы. В 45 регионах (50%) жители беспокоятся о возможных наводнениях, аномальных заморозках, пожарах и ураганах. Башкортостан также вошел в этот список.
Помимо роста цен и финансовых мошенников, в исследовании также упоминаются такие тревожности, как диверсии и атаки БПЛА, ядерная эскалация и возможный военный конфликт с НАТО. Однако для Башкортостана именно вопросы экономической стабильности остаются на первом плане.
— Люди озабочены своим материальным благополучием и боятся, что их доходы не смогут покрыть растущие расходы на еду, коммунальные услуги и другие необходимые товары и услуги, — отмечают эксперты.