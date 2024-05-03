mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Пасхальный кулич

Пасхальный кулич: лучшие рецепты, а также цены праздничного угощения

3 мая 2024, 12:56
Фото: 1MI
Пасхальный кулич
С наступлением весенних праздников жители Уфы начинают готовиться к празднованию Пасхи. Один из незаменимых элементов праздничного стола — пасхальный кулич. Узнайте лучшие рецепты и цены на ингредиенты для приготовления вкусного и ароматного кулича, чтобы порадовать себя и своих близких.

Почему на Пасху принято есть кулич?

Почему на Пасху принято есть кулич?

В православной традиции кулич является неотъемлемой частью Пасхального стола и символизирует воскрешение Иисуса Христа. Но история этого сладкого хлеба уходит своими корнями в глубь веков и связана с различными обрядами и посевными работами.

Изначально кулич готовили во время весеннего равноденствия, когда природа пробуждалась после зимнего сна. Этот хлеб символизировал новую жизнь, рост и плодородие, а в некоторых регионах кулич использовали для гадания на будущее урожая или семейное счастье.

Только потом такой хлеб начали связывать с артосом — особым круглым хлебом, украшенным изображениями креста и тернового венца. Эти символы утверждает веру в жертву Христа за всю человечность.

Как приготовить кулич?Как приготовить кулич?
Как приготовить кулич?
Фото: 1MI

Рецепты приготовления куличей

Подготовка к Пасхе может стать целой семейной церемонией, где каждый вносит свой вклад и силы. Погрузитесь и вы в атмосферу праздника с нашими уникальными рецептами приготовления куличей для светлого праздника Пасхи.

Традиционный кулич

Для приготовления понадобятся:

  • 500 гр муки
  • 200 мл молока
  • 150 гр сахара
  • 100 гр масла
  • 3 яйца
  • 1 пакетик сухих дрожжей
  • щепотка соли
  • изюм или другие сухофрукты по вкусу, цедра апельсина и лимона
  • ванильный экстракт

Способ приготовления:

Возьмите глубокую тарелку и смешайте в ней все сыпучие ингредиенты — муку, сахар, дрожжи и соль, затем добавьте взбитые яйца и заранее разогретое молоко с маслом. Если вы любите, добавьте сухофрукты. Тесто оставляют под пленкой пока не поднимется ~ 1–2 часа, затем выкладывают в форму и выпекают при 180°C. После выпечки кулич можно украсить глазурью, яйцами, сахарной пудрой или сухофруктами.

Однако для того, чтобы кулич и вправду был традиционным, стоит после приготовления освятить его в церкви. Это не обязательное условие, а просто благочестивая традиция, широко распространенный обряд, часть церковной жизни.

Рецепты куличейРецепты куличей
Рецепты куличей
Фото: 1MI

Кулич без дрожжей

Для него потребуются:

  • 2 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан кефира
  • ½ стакана растительного масла
  • 2 стакана муки
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ч. л. уксуса
  • 1 ч. л. ванильного сахара
  • щепотка соли
  • изюм или другие начинки по желанию

Способ приготовления:

Яйца с сахаром взбивают до пышности, затем добавляют кефир, масло и сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Не забывайте гасить соду уксусом. После это по желанию можно добавить сухофрукты. Тесто выкладывают в форму и выпекают до золотистой корки в духовке разогретой до 180°C духовке примерно 40–50 минут. После остывания кулич можно посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью.

Кулич быстрого приготовления

В нем используются:

  • 4 стакана муки (600 г)
  • 3 яйца
  • 1 пачка сухих активных дрожжей (11 г) или 50 г свежих дрожжей
  • 100 г сливочного масла (или маргарина)
  • 1 стакан молока (250 мл)
  • 1 стакан сахара (200 г или по вкусу)
  • щепотка соли
  • белковая глазурь

Способ приготовления:

Перед тем, как начать готовить нужно взять дрожжи и растворить их подогретом молоке (не выше 35°), затем добавляют к взбитым яйцам, разогретому маслу, сахару и соли. Однородную массу выкладывают в формы и оставляют на 3–4 часа до подъема теста. Затем выпекают при 190°C в духовке. Куличи можно украсить белковой глазурью.

Ценовой диапазон куличейЦеновой диапазон куличей
Ценовой диапазон куличей
Фото: 1MI

Цены на куличи

Если же вы не принадлежите к числу тех, кто не любит готовить или же просто у вас нет времени, всегда можно купить угощение в магазине. В поисках идеального кулича для празднования наступающего праздника мы заглянули в «Перекресток». На данный момент эта сеть предлагает несколько вариантов: кулич весом 450 грамм за 149,99 рублей или более крупный весом 500 грамм за 449,99 рублей. Цены казались довольно высокими

В «Пятерочке» обнаружились куличи стоимостью 136 рублей за 100 грамм или 800 рублей за килограмм. Это казалось более доступным вариантом по сравнению с «Перекрестком».

Но самым неожиданным оказалось предложение в магазине «Лента», где за кулич весом всего 50 грамм просят всего лишь 34,99 рублей Однако стоит понимать, что это совсем маленькие изделия.

Если же вам все же захочется попробовать свои силы в приготовлении кулича самостоятельно, то во всех магазинах были предложены готовые смеси для приготовления за 99,99 рублей.

Но, пожалуй, самым интересным предложением может стать возможность заказать кулич у индивидуальных мастеров. Цена за такое изделие варьируется от 500 до 1500 рублей, но в этом случае можно рассчитывать на красиво украшенное изделие, созданное специально для вас.

Читайте также:
В Уфе из-за Пасхи перекроют движение В Уфе из-за Пасхи перекроют движениеКак празднуют Вербное воскресенье Традиции Вербного Воскресенья в России и других странах
#Ольга Харина#Общество#Пасха#Цены#Еда#Рецепты#Рост цен
Подпишитесь
Башкирию накрыл снегопад посреди мая
Сегодня, 07:28
В Уфе из-за «Южных ворот» перекроют движение до середины осени
Сегодня, 11:17
В Уфе простились с участником СВО
Сегодня, 11:09
Уфимцам назвали трех всадников дорожного апокалипсиса
Сегодня, 10:50
Поклонники обеспокоены состоянием здоровья Гузель Уразовой
Сегодня, 10:27
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Вчера, 06:57
"