Пасхальный кулич: лучшие рецепты, а также цены праздничного угощения

Возьмите глубокую тарелку и смешайте в ней все сыпучие ингредиенты — муку, сахар, дрожжи и соль, затем добавьте взбитые яйца и заранее разогретое молоко с маслом. Если вы любите, добавьте сухофрукты. Тесто оставляют под пленкой пока не поднимется ~ 1–2 часа, затем выкладывают в форму и выпекают при 180°C. После выпечки кулич можно украсить глазурью, яйцами, сахарной пудрой или сухофруктами.



Однако для того, чтобы кулич и вправду был традиционным, стоит после приготовления освятить его в церкви. Это не обязательное условие, а просто благочестивая традиция, широко распространенный обряд, часть церковной жизни.