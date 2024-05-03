Пасхальный кулич: лучшие рецепты, а также цены праздничного угощения

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Почему на Пасху принято есть кулич?
В православной традиции кулич является неотъемлемой частью Пасхального стола и символизирует воскрешение Иисуса Христа. Но история этого сладкого хлеба уходит своими корнями в глубь веков и связана с различными обрядами и посевными работами.
Изначально кулич готовили во время весеннего равноденствия, когда природа пробуждалась после зимнего сна. Этот хлеб символизировал новую жизнь, рост и плодородие, а в некоторых регионах кулич использовали для гадания на будущее урожая или семейное счастье.
Только потом такой хлеб начали связывать с артосом — особым круглым хлебом, украшенным изображениями креста и тернового венца. Эти символы утверждает веру в жертву Христа за всю человечность.
Подготовка к Пасхе может стать целой семейной церемонией, где каждый вносит свой вклад и силы. Погрузитесь и вы в атмосферу праздника с нашими уникальными рецептами приготовления куличей для светлого праздника Пасхи.
Для приготовления понадобятся:
Способ приготовления:
Возьмите глубокую тарелку и смешайте в ней все сыпучие ингредиенты — муку, сахар, дрожжи и соль, затем добавьте взбитые яйца и заранее разогретое молоко с маслом. Если вы любите, добавьте сухофрукты. Тесто оставляют под пленкой пока не поднимется ~ 1–2 часа, затем выкладывают в форму и выпекают при 180°C. После выпечки кулич можно украсить глазурью, яйцами, сахарной пудрой или сухофруктами.
Однако для того, чтобы кулич и вправду был традиционным, стоит после приготовления освятить его в церкви. Это не обязательное условие, а просто благочестивая традиция, широко распространенный обряд, часть церковной жизни.
Для него потребуются:
Способ приготовления:
Яйца с сахаром взбивают до пышности, затем добавляют кефир, масло и сухие ингредиенты, тщательно перемешивая. Не забывайте гасить соду уксусом. После это по желанию можно добавить сухофрукты. Тесто выкладывают в форму и выпекают до золотистой корки в духовке разогретой до 180°C духовке примерно 40–50 минут. После остывания кулич можно посыпать сахарной пудрой или украсить глазурью.
В нем используются:
Способ приготовления:
Перед тем, как начать готовить нужно взять дрожжи и растворить их подогретом молоке (не выше 35°), затем добавляют к взбитым яйцам, разогретому маслу, сахару и соли. Однородную массу выкладывают в формы и оставляют на 3–4 часа до подъема теста. Затем выпекают при 190°C в духовке. Куличи можно украсить белковой глазурью.
Если же вы не принадлежите к числу тех, кто не любит готовить или же просто у вас нет времени, всегда можно купить угощение в магазине. В поисках идеального кулича для празднования наступающего праздника мы заглянули в «Перекресток». На данный момент эта сеть предлагает несколько вариантов: кулич весом 450 грамм за 149,99 рублей или более крупный весом 500 грамм за 449,99 рублей. Цены казались довольно высокими
В «Пятерочке» обнаружились куличи стоимостью 136 рублей за 100 грамм или 800 рублей за килограмм. Это казалось более доступным вариантом по сравнению с «Перекрестком».
Но самым неожиданным оказалось предложение в магазине «Лента», где за кулич весом всего 50 грамм просят всего лишь 34,99 рублей Однако стоит понимать, что это совсем маленькие изделия.
Если же вам все же захочется попробовать свои силы в приготовлении кулича самостоятельно, то во всех магазинах были предложены готовые смеси для приготовления за 99,99 рублей.
Но, пожалуй, самым интересным предложением может стать возможность заказать кулич у индивидуальных мастеров. Цена за такое изделие варьируется от 500 до 1500 рублей, но в этом случае можно рассчитывать на красиво украшенное изделие, созданное специально для вас.