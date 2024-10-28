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Рабочий

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Октябрь
Мужчину убил ремонт в Башкирии
28 октября, 09:37
Мужчина погиб в уфимском «Салюте»
16 октября, 09:59
Сентябрь
Рабочего нашли мертвым у новостройки в Уфе
13 сентября, 06:17
Июль
Водитель грузовика оборвал провода и погиб в Уфе
10 июля, 10:40
Пьяный сварщик сгорел на работе в Башкирии
8 июля, 10:07
Июнь
Рабочего чуть не кастрировало при падении в Башкирии
27 июня, 10:37
Смерть на стройке в Уфе заинтересовала СК
Жертвой несчастного случая на возводящемся объекте в столице Башкирии стал 20-летний юноша, сообщает пресс-служба ведомства.
24 июня, 16:18
Скончался единственный выживший при падении люльки в Уфе
Не приходя в сознание скончался четвёртый строитель, пострадавший при падении фасадного подъёмника в Уфе, сообщили Mkset в Минздраве Башкирии.
19 июня, 08:43
Май
Женщину раздавило плитой в Башкирии
29 мая, 09:50

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