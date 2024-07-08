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Updated Сегодня, 10:12

Пьяный сварщик сгорел на работе в Башкирии

Пьяный сварщик сгорел на работе в Башкирии

8 июля 2024, 10:07
Фото: 1MI
Перебравший со спиртным сотрудник решил переночевать на работе в ночь пожара, сообщает Гострудинспекция республики.

Трагический инцидент случился с 59-летним мужчиной в начале 2024 года, 18 января, на одном из объектов в Стерлитамаке. Рабочий после окончания смены остался спать в бытовке — в этот же вечер на предприятии вспыхнул огонь, сварщик скончался во сне. В ходе судмедэкспертизы в крови погибшего нашли большое количество этилового спирта.

В ходе обсуждения производственного травматизма на последнем заседании Межведомственной комиссии по охране труда также рассмотрели ещё одну трагедию в Стерлитамаке. Происшествие случилось в марте на «Стерлитамакском фиброцементном заводе», где 52-летнюю женщину насмерть придавило плитой. Ранее об инциденте сообщал Mkset.

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