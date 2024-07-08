Пьяный сварщик сгорел на работе в Башкирии

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Трагический инцидент случился с 59-летним мужчиной в начале 2024 года, 18 января, на одном из объектов в Стерлитамаке. Рабочий после окончания смены остался спать в бытовке — в этот же вечер на предприятии вспыхнул огонь, сварщик скончался во сне. В ходе судмедэкспертизы в крови погибшего нашли большое количество этилового спирта.
В ходе обсуждения производственного травматизма на последнем заседании Межведомственной комиссии по охране труда также рассмотрели ещё одну трагедию в Стерлитамаке. Происшествие случилось в марте на «Стерлитамакском фиброцементном заводе», где 52-летнюю женщину насмерть придавило плитой. Ранее об инциденте сообщал Mkset.