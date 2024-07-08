Пьяный сварщик сгорел на работе в Башкирии

Трагический инцидент случился с 59-летним мужчиной в начале 2024 года, 18 января, на одном из объектов в Стерлитамаке. Рабочий после окончания смены остался спать в бытовке — в этот же вечер на предприятии вспыхнул огонь, сварщик скончался во сне. В ходе судмедэкспертизы в крови погибшего нашли большое количество этилового спирта.