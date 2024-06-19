Скончался единственный выживший при падении люльки в Уфе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Напомним, трагедия случилась в прошлый вторник, 11 июня. Погибшие рабочие трудились на стройке ЖК по улице Менделеева. Подъёмник, в котором находились сотрудники, внезапно сорвался с высоты седьмого этажа. Момент трагедии попал на видео.
Двое мужчин скончались на месте, ещё один — уже в больнице. За жизнь единственного выжившего долгое время боролись врачи, однако, травмы оказались слишком серьёзными. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии под постоянным наблюдением.
По информации Mkset, скончавшийся сотрудник — 31-летний мастер строительно-монтажных работ. Он трудился на «СЗ „Гаранстройинвест“.