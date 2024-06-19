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Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:53

Updated Сегодня, 08:53

Скончался единственный выживший при падении люльки в Уфе

Скончался единственный выживший при падении люльки в Уфе

19 июня 2024, 08:43
Фото: прокуратура Башкирии
Не приходя в сознание скончался четвёртый строитель, пострадавший при падении фасадного подъёмника в Уфе, сообщили Mkset в Минздраве Башкирии.

Напомним, трагедия случилась в прошлый вторник, 11 июня. Погибшие рабочие трудились на стройке ЖК по улице Менделеева. Подъёмник, в котором находились сотрудники, внезапно сорвался с высоты седьмого этажа. Момент трагедии попал на видео.

Видео: соцсети

Двое мужчин скончались на месте, ещё один — уже в больнице. За жизнь единственного выжившего долгое время боролись врачи, однако, травмы оказались слишком серьёзными. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии под постоянным наблюдением.

По информации Mkset, скончавшийся сотрудник — 31-летний мастер строительно-монтажных работ. Он трудился на «СЗ „Гаранстройинвест“.

Стало известно, кто погиб при падении люльки в Уфе
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