Скончался единственный выживший при падении люльки в Уфе

Двое мужчин скончались на месте, ещё один — уже в больнице. За жизнь единственного выжившего долгое время боролись врачи, однако, травмы оказались слишком серьёзными. Всё это время он находился в крайне тяжёлом состоянии под постоянным наблюдением.