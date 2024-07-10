Водитель грузовика оборвал провода и погиб в Уфе

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Трагический инцидент случился 17 мая 2024 года с работником ООО «Лидергруз», сообщает Гострудинспекция по Башкирии.
Мужчина после доставки асфальта возвращался на грузовике из Базилевки в сторону Шакши. При этом водитель, уезжая, забыл опустить кузов транспортного средства.
На пути у машиниста вскоре появилась линия электропередач. Трагедию попытался предотвратить коллега, ехавший в этот момент по встречной полосе — мужчина несколько раз посигналил, но остался проигнорированным.
Оборвав провода, водитель остановился и решил выйти, чтобы потушить пожар — из-за кабеля загорелись колёса грузовика. Однако мужчина, как только вышел из кабины, тут же получил сильнейший удар током. Спасти рабочего не удалось.
Инспекция после проверки на предприятии вину руководства не установила. Заключение надзорного ведомства гласит, что причиной трагедии стало нарушение требований безопасности со стороны водителя.