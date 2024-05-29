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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 10:07

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Женщину раздавило плитой в Башкирии

Женщину раздавило плитой в Башкирии

29 мая 2024, 09:50
Фото: 1MI
Трагический инцидент случился на фиброцементном заводе в Стерлитамаке. На рабочем месте жуткой смертью погибла 52-летняя сотрудница предприятия, сообщили Mkset в Гострудинспекции.

Несчастный случай произошел на предприятии в ночь на 1 марта 2024 года. Женщина стояла между двух конвейеров, когда на нее наехала плита с полуфабрикатами. Свидетелем инцидента стал другой рабочий. Мужчина, услышав крик, бросился на помощь коллеге, но сам едва не поплатился жизнью — сотруднику зажало руку транспортером, однако, он сумел дотянуться до пульта оборудования и отключить конвейер.

Приехавшие на место врачи констатировали смерть женщины. Мужчину на карете скорой увезли в больницу с травмой руки.

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Инспекция после гибели сотрудницы начала расследование. Проверяющие выяснили, что женщина нарушила технику безопасности. При этом, по мнению комиссии, само предприятие недостаточно организовало контроль за соблюдением рабочих инструкций и не оснастило опасную зону нужным оборудованием. Материалы дела отдали компетентным органам.

Ранее Mkset сообщал о гибели рабочего на стройке в Нефтекамске.

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