Женщину раздавило плитой в Башкирии

Несчастный случай произошел на предприятии в ночь на 1 марта 2024 года. Женщина стояла между двух конвейеров, когда на нее наехала плита с полуфабрикатами. Свидетелем инцидента стал другой рабочий. Мужчина, услышав крик, бросился на помощь коллеге, но сам едва не поплатился жизнью — сотруднику зажало руку транспортером, однако, он сумел дотянуться до пульта оборудования и отключить конвейер.