Женщину раздавило плитой в Башкирии

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Несчастный случай произошел на предприятии в ночь на 1 марта 2024 года. Женщина стояла между двух конвейеров, когда на нее наехала плита с полуфабрикатами. Свидетелем инцидента стал другой рабочий. Мужчина, услышав крик, бросился на помощь коллеге, но сам едва не поплатился жизнью — сотруднику зажало руку транспортером, однако, он сумел дотянуться до пульта оборудования и отключить конвейер.
Приехавшие на место врачи констатировали смерть женщины. Мужчину на карете скорой увезли в больницу с травмой руки.
Инспекция после гибели сотрудницы начала расследование. Проверяющие выяснили, что женщина нарушила технику безопасности. При этом, по мнению комиссии, само предприятие недостаточно организовало контроль за соблюдением рабочих инструкций и не оснастило опасную зону нужным оборудованием. Материалы дела отдали компетентным органам.
Ранее Mkset сообщал о гибели рабочего на стройке в Нефтекамске.