Мужчину убил ремонт в Башкирии

Posted 28 октября, 09:37
Published 28 октября, 09:37
Modified 28 октября, 10:23
Updated 28 октября, 10:23
Как стало известно, 27 октября 2024 года в селе Баимово, во время заливки фундамента частного дома, мужчина стал жертвой самодельного бетоносмесителя. По предварительной информации, инцидент произошел на территории частного домовладения, где рабочий был затянут в устройство. Он скончался на месте происшествия.
Следственный комитет России по Республике Башкортостан начал проверку обстоятельств происшествия.
— В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств смерти мужчины, — комментирует Следком Башкирии.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе жизнь 29-летнего штукатура оборвалась во время ремонта реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.