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Posted 28 октября, 09:37

Published 28 октября, 09:37

Modified 28 октября, 10:23

Updated 28 октября, 10:23

В Башкортостане мужчина погиб в бетоносмесителе

Мужчину убил ремонт в Башкирии

28 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI

В Башкортостане мужчина погиб в бетоносмесителе

В Абзелиловском районе мужчина погиб, попав в самодельный бетоносмеситель, сообщает в понедельник, 28 октября, Следственный комитет региона.

Как стало известно, 27 октября 2024 года в селе Баимово, во время заливки фундамента частного дома, мужчина стал жертвой самодельного бетоносмесителя. По предварительной информации, инцидент произошел на территории частного домовладения, где рабочий был затянут в устройство. Он скончался на месте происшествия.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан начал проверку обстоятельств происшествия.

— В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления обстоятельств смерти мужчины, — комментирует Следком Башкирии.
Мужчина погиб в уфимском «Салюте»
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Как ранее сообщал Mkset, в Уфе жизнь 29-летнего штукатура оборвалась во время ремонта реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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