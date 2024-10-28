Мужчину убил ремонт в Башкирии

Как стало известно, 27 октября 2024 года в селе Баимово, во время заливки фундамента частного дома, мужчина стал жертвой самодельного бетоносмесителя. По предварительной информации, инцидент произошел на территории частного домовладения, где рабочий был затянут в устройство. Он скончался на месте происшествия.