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Posted 22 ноября, 16:45

Published 22 ноября, 16:45

Modified 22 ноября, 18:09

Updated 22 ноября, 18:09

Жителя Башкирии задержали за дерзкое видео

Дрифтера из Башкирии настигла карма

22 ноября 2024, 16:45
Фото: ГАИ РБ, Башкирия Online/Telegram.

Жителя Башкирии задержали за дерзкое видео

Лихие покатушки закончились административной ответственностью для 19-летнего нефтекамца — о поимке героя разлетевшегося по соцсетям видео отчитался начальник башкортостанской ГАИ Владимир Севастьянов в пятницу, 22 ноября.

Ранее Telegram-каналы публиковали кадры, на которых молодой водитель «закатанного» отечественного «ВАЗа» без номеров весело дрифтит посреди улицы. Правоохранители без особого труда вычислили героя ролика и вызвали его в отдел.

На парня выписали сразу четыре протокола — о внесении изменений в конструкцию автомобиля, тонировку, непристёгнутый ремень и отсутствие госномера.

Видео: ГАИ Уфы, Башкирия Online/Telegram.

Ранее, как сообщал Mkset, аналогичным образом обернулась дерзкая поездка с зацепом для 19-летнего автолюбителя из Чишмов — кадры нарушения ПДД сняли жители многоэтажки, под окнами которой разъезжал шумахер.

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