Дрифтера из Башкирии настигла карма

Posted 22 ноября, 16:45
Published 22 ноября, 16:45
Modified 22 ноября, 18:09
Updated 22 ноября, 18:09
Ранее Telegram-каналы публиковали кадры, на которых молодой водитель «закатанного» отечественного «ВАЗа» без номеров весело дрифтит посреди улицы. Правоохранители без особого труда вычислили героя ролика и вызвали его в отдел.
На парня выписали сразу четыре протокола — о внесении изменений в конструкцию автомобиля, тонировку, непристёгнутый ремень и отсутствие госномера.
Ранее, как сообщал Mkset, аналогичным образом обернулась дерзкая поездка с зацепом для 19-летнего автолюбителя из Чишмов — кадры нарушения ПДД сняли жители многоэтажки, под окнами которой разъезжал шумахер.