Бордель посетила полиция Башкирии

На следующий день парень получил звонок от неизвестного мужчины, который представился руководителем массажного салона. Он сообщил, что из-за «сбоя в системе» у молодого человека образовались четыре неоплаченных брони, которые необходимо срочно погасить. В результате парень перевел мошеннику более 200 тысяч рублей через несколько переводов. Когда лимит по переводам на его карте исчерпался, он обратился к другу за помощью, и тот перевел еще более 500 тысяч рублей.