mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Бордель посетила полиция Башкирии

Бордель посетила полиция Башкирии

4 сентября 2024, 07:20
Фото: 1MI
Накрыть логово ночных бабочек стражам порядка помог заплативший за массаж ₽700 000 клиент, сообщает МВД Республики Башкортостан

В Стерлитамаке, 20-летний местный житель решил побаловать себя услугами массажа и забронировал сеанс через интернет. После посещения салона он заплатил 22 тысячи рублей и отправился домой, не подозревая о том, что его ждут неприятности.

На следующий день парень получил звонок от неизвестного мужчины, который представился руководителем массажного салона. Он сообщил, что из-за «сбоя в системе» у молодого человека образовались четыре неоплаченных брони, которые необходимо срочно погасить. В результате парень перевел мошеннику более 200 тысяч рублей через несколько переводов. Когда лимит по переводам на его карте исчерпался, он обратился к другу за помощью, и тот перевел еще более 500 тысяч рублей.

Когда у молодого человека возникли сомнения относительно происходящего, он попросил прислать фото программы, в которой якобы произошел сбой. Однако ему грубо отказали и продолжили требовать деньги. Поняв, что попался на уловку мошенников, парень обратился в полицию.

Голых проституток силовики вытащили из кроватей в Башкирии
Узнать подробнее

После проверки информации правоохранительные органы провели оперативные мероприятия и выехали по указанному адресу. Оказалось, что девушки работали через популярное приложение и делали массаж клиентам, которых находили через интернет. Салон, к слову, работал без соответствующих лицензий. В отношении девушек составлен протокол по статье 14.1 КоАП, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним также о другом похожем инциденте: в июле 2024 года, житель Башкирии заплатил ₽150 000 за визит в интим-салон после того, как мошенники убедили его в причастности к поломке сайта организации.

Визит в интим-салон обошелся в ₽150 000 жителю Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии«Тупанул я откровенно»: уфимец пришёл в участок с наркотикамиУфимца жестко наказали за букет на 1 сентября
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Инцидент#Инциденты#Салон#Протокол#Лицензии#Массаж#МВД Республики Башкортостан
Подпишитесь
Мертвые души плодят чиновники в Башкирии
Сегодня, 06:39
Менеджер «пирамиды» получила почти ₽20 млн в Башкирии
Сегодня, 07:13
Кот устроил шоу в Доме культуры под Уфой
Сегодня, 06:13
Шесть поликлиник за год откроют в Башкирии
Сегодня, 05:13
В Уфе сгорела коммуналка
Сегодня, 05:44