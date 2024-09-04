Бордель посетила полиция Башкирии

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В Стерлитамаке, 20-летний местный житель решил побаловать себя услугами массажа и забронировал сеанс через интернет. После посещения салона он заплатил 22 тысячи рублей и отправился домой, не подозревая о том, что его ждут неприятности.
На следующий день парень получил звонок от неизвестного мужчины, который представился руководителем массажного салона. Он сообщил, что из-за «сбоя в системе» у молодого человека образовались четыре неоплаченных брони, которые необходимо срочно погасить. В результате парень перевел мошеннику более 200 тысяч рублей через несколько переводов. Когда лимит по переводам на его карте исчерпался, он обратился к другу за помощью, и тот перевел еще более 500 тысяч рублей.
Когда у молодого человека возникли сомнения относительно происходящего, он попросил прислать фото программы, в которой якобы произошел сбой. Однако ему грубо отказали и продолжили требовать деньги. Поняв, что попался на уловку мошенников, парень обратился в полицию.
После проверки информации правоохранительные органы провели оперативные мероприятия и выехали по указанному адресу. Оказалось, что девушки работали через популярное приложение и делали массаж клиентам, которых находили через интернет. Салон, к слову, работал без соответствующих лицензий. В отношении девушек составлен протокол по статье 14.1 КоАП, а по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Напомним также о другом похожем инциденте: в июле 2024 года, житель Башкирии заплатил ₽150 000 за визит в интим-салон после того, как мошенники убедили его в причастности к поломке сайта организации.