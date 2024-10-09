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Posted 9 октября, 06:50

Published 9 октября, 06:50

Modified 9 октября, 07:19

Updated 9 октября, 07:19

В Башкирии вводят новое почетное звание

За имидж будут премировать в Башкирии

9 октября 2024, 06:50
Фото: Госсобрание — Курултай

В Башкирии вводят новое почетное звание

В регионе появится новое почетное звание для лучших специалистов туриндустрии, сообщает пресс-служба Государственного Собрания — Курултая Республики в среду, 9 октября.

На октябрьском пленарном заседании депутаты Государственного Собрания Республики Башкортостан рассмотрят проект закона, который предложит учредить звание «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан». Эта инициатива была озвучена Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым, который отметил важность работников туристической отрасли.

— Туризм в Республике активно развивается по множеству направлений, и работники этой сферы играют ключевую роль в формировании имиджа Башкортостана как гостеприимного края, — объясняют в пресс-службе Госсобрания Республики.

Учреждение нового почетного звания будет способствовать повышению престижа профессии и развитию всей отрасли. Звание «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан» будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.

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