За имидж будут премировать в Башкирии

На октябрьском пленарном заседании депутаты Государственного Собрания Республики Башкортостан рассмотрят проект закона, который предложит учредить звание «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан». Эта инициатива была озвучена Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым, который отметил важность работников туристической отрасли.