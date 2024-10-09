За имидж будут премировать в Башкирии

Posted 9 октября, 06:50
Published 9 октября, 06:50
Modified 9 октября, 07:19
Updated 9 октября, 07:19
На октябрьском пленарном заседании депутаты Государственного Собрания Республики Башкортостан рассмотрят проект закона, который предложит учредить звание «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан». Эта инициатива была озвучена Председателем Государственного Собрания Константином Толкачевым, который отметил важность работников туристической отрасли.
— Туризм в Республике активно развивается по множеству направлений, и работники этой сферы играют ключевую роль в формировании имиджа Башкортостана как гостеприимного края, — объясняют в пресс-службе Госсобрания Республики.
Учреждение нового почетного звания будет способствовать повышению престижа профессии и развитию всей отрасли. Звание «Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан» будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.