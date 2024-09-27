Заведующая детсадом воровала премии

Известно, что государственный обвинитель запросил для нее наказание в виде 2 лет и 6 месяцев принудительных работ с ограничением свободы на срок 1 год. Однако Кушнаренковский районный суд вынес другой приговор: подсудимая была признана виновной и получила условный срок — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.