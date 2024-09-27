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Posted 27 сентября, 10:10

Published 27 сентября, 10:10

Modified 27 сентября, 10:20

Updated 27 сентября, 10:20

Заведующая детсадом воровала премии

Заведующая детсадом воровала премии

27 сентября 2024, 10:10
Фото: mkset.ru
Сюжет
Башкирия
Женщина также платила себе две зарплаты, сообщает в пятницу, 27 сентября, Кушнаренковский районный суд Башкирии.

Суд установил, что заведующая детсада, злоупотребляя своим служебным положением, похищала деньги, предназначенные для стимулирующих выплат работникам детсада. Более того, она вписала себя в официальные документы как педагога дополнительного образования, чтобы получить за это деньги.

Суд установил восемь эпизодов мошенничества и внесения ложных сведений, квалифицировав действия подсудимой по части 3 статьи 159 и части 1 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе судебного разбирательства она полностью признала свою вину.

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Известно, что государственный обвинитель запросил для нее наказание в виде 2 лет и 6 месяцев принудительных работ с ограничением свободы на срок 1 год. Однако Кушнаренковский районный суд вынес другой приговор: подсудимая была признана виновной и получила условный срок — 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

На момент публикации приговор суда еще не вступил в законную силу.

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