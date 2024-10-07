Директор вымогал премии на штраф

Posted 7 октября, 13:41
Published 7 октября, 13:41
Modified 7 октября, 18:44
Updated 7 октября, 18:44
Всё началось в 2019 году, когда директор одной из школ оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Её привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований, и, вместо того чтобы взять на себя ответственность, она решила поступить по-другому.
По версии следствия, женщина потребовала от трёх своих подчинённых передать ей часть полученных стимулирующих выплат для погашения административного штрафа. Педагоги, находившиеся в служебной зависимости от директора, не смогли отказать и передали ей требуемую сумму.
Но на этом история не заканчивается. В период с 2019 по 2020 годы директор продолжала свою «практику», получая взятки от пяти педагогов в виде части их премий. За что же она брала деньги? По словам следствия, это было связано с общим покровительством по службе и гарантией дальнейшего премирования.
Как стало известно, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а на имущество обвиняемой наложен арест.