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Posted 7 октября, 13:41

Published 7 октября, 13:41

Modified 7 октября, 18:44

Updated 7 октября, 18:44

Директор вымогал премии на штраф

Директор вымогал премии на штраф

7 октября 2024, 13:41
Фото: 1MI
В Давлекановском районе бывший директор школы предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями, сообщает в понедельник, 7 октября, Следком Башкирии.

Всё началось в 2019 году, когда директор одной из школ оказалась в центре внимания правоохранительных органов. Её привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований, и, вместо того чтобы взять на себя ответственность, она решила поступить по-другому.

По версии следствия, женщина потребовала от трёх своих подчинённых передать ей часть полученных стимулирующих выплат для погашения административного штрафа. Педагоги, находившиеся в служебной зависимости от директора, не смогли отказать и передали ей требуемую сумму.

Но на этом история не заканчивается. В период с 2019 по 2020 годы директор продолжала свою «практику», получая взятки от пяти педагогов в виде части их премий. За что же она брала деньги? По словам следствия, это было связано с общим покровительством по службе и гарантией дальнейшего премирования.

Как стало известно, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, а на имущество обвиняемой наложен арест.

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