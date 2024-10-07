Директор вымогал премии на штраф

Но на этом история не заканчивается. В период с 2019 по 2020 годы директор продолжала свою «практику», получая взятки от пяти педагогов в виде части их премий. За что же она брала деньги? По словам следствия, это было связано с общим покровительством по службе и гарантией дальнейшего премирования.